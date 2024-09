Dalla moka alle cialde: alla scoperta delle molteplici tradizioni del caffè nel mondo

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’1 ottobre si celebra la Giornata Internazionale del Caffè, un’opportunità per esplorare le svariate tradizioni, usanze e preparazioni della bevanda più amata al mondo. Dalla moka italiana alle innovative cialde, fino al nuovo fenomeno dello “steeped coffee” in bustine da tè, il caffè è un simbolo di convivialità, cultura e rituali quotidiani. Ogni nazione ha creato varianti uniche, arricchendo la cultura globale del caffè. Questo articolo ne esplorerà le espressioni più affascinanti, rivelando curiosità e tradizioni che uniscono persone, nonostante distanze geografiche e culturali.

Pausa caffè: modi di dire e significati

Quando si parla di caffè, le espressioni utilizzate nei vari paesi offrono uno spaccato della cultura locale. Ogni Paese presenta usi e denominazioni che riflettono le tradizioni uniche e a volte sorprendenti. A Trieste, ad esempio, ordinare un “nero” significa richiedere un espresso, un rituale amato dai triestini. Tuttavia, lo stesso termine può portare a confusione altrove; chi chiede un “cappuccino” potrebbe ricevere un caffè macchiato, noto anche come “capo”. Puglia, dal canto suo, presenta un’altra peculiarità: un “espressino” non è un caffè ristretto, ma un espresso con un tocco di schiuma di latte.

Al di fuori dei confini italiani, troviamo il “caffè sospeso” di Napoli, un gesto di solidarietà verso chi non può permettersi un caffè pagato in anticipo. Questo gesto di generosità ha preso piede anche in Belgio, dove la bevanda viene chiamata “café suspendu”, evidenziando come la cultura del caffè possa fungere da ponte tra diverse comunità.

il galão: una tradizione portoghese

Il PORTOGALLO vanta una vibrante cultura caffettiera, particolarmente nelle aree urbane di Porto e Lisbona. Qui, la bevanda più comune è il GALÃO, un caffè servito in eleganti bicchieri di vetro, composto da tre parti di latte e una di espresso. L’origine del termine “galão” risale al punto distintivo delle uniformi militari, suggerendo che la quantità di caffè ricalchi la larghezza di tale distintivo. Una variante simile è il “koffie verkeerd” in Olanda, che significa “caffè sbagliato” e presenta una scelta predominante di latte rispetto al caffè, confermando ancora una volta come diverse culture interpretano e reinventano lo stesso concetto.

varianti uniche nei vari paesi

il caffè alcolico norvegese: il karsk

La NORVEGIA ha una tradizione unica legata al caffè, rappresentata dal “karsk“. Questo caffè, originariamente accompagnato dall’idea di essere “salutare e vigoroso”, è un mix di caffè e liquore, simile all’Irish coffee ma diverso per modalità di preparazione. La preparazione prevede di inserire una moneta sul fondo della tazza: viene poi versato il caffè fino a coprirla e, infine, il liquore fino a che la moneta non riappare. Questo rituale, che combina elementi di convivialità e scherzo, è un chiaro esempio di come il caffè possa anche fungere da elemento di intrattenimento culturale.

il kapuziner: un caffè affondato nella tradizione austriaca

In AUSTRIA, le caffetterie rappresentano spazi di relax e socializzazione, dove ordinare un “kapuziner” significa immergersi in un’esperienza unica. Questa bevanda è considerata un antenato del cappuccino e viene servita in tazza con panna e zucchero. La sua storia risale al XVIII secolo, quando in una Vienna elegante si cominciò a parlare di caffè con panna. Tale nome deriva dall’aspetto simile ai frati cappuccini. In Austria il caffè non è solo una questione di gusto, ma anche un momento di condivisione e piacere.

il caffè come elemento culturale

spagna e le sue varianti ghiacciate

Con il caldo asfissiante delle estati spagnole, il “café con hielo” diventa una delle scelte più apprezzate. Questo caffè è leggermente più lungo di un espresso e viene servito con cubetti di ghiaccio, talvolta accompagnato da una fetta di limone. In VALENZA, la bevanda è conosciuta anche come “café del tiempo“, simboleggiando il modo in cui la temperatura ambiente si unisce al caffè, creando un’armoniosa fusione di freschezza e gusto. Ogni sorso è un invito a rinfrescarsi, godendo della convivialità tipica delle pause caffè spagnole.

il caffè svedese: un incontro con il formaggio

In SVEZIA, il rituale della “fika” non è solo un momento di pausa caffè, ma un vero e proprio stile di vita. Durante questo momento, il tradizionale “kaffeost” viene servito: consiste in una tazza di caffè bollente accompagnata da cubetti di formaggio. L’idea di immergere il formaggio nel caffè può sembrare insolita, ma riflette un’unione di tradizione e convivialità, che si ritrova anche in Finlandia. Qui, il “kahvi” viene servito con “leipäjuusto” , formando un duo sorprendente che arricchisce l’esperienza caffettiera.

tradizioni italiane del caffè

rituali e usanze dell’italia caffettiera

L’ITALIA ha una cultura del caffè radicata nel tempo, con usi consolidati e tradizioni che riflettono la passione degli italiani per questa bevanda. Il caffè espresso, bevuto al bancone del bar, è un rituale comune, segnando l’inizio della giornata o servendo come pausa rigenerante. Al contrario, il cappuccino è una bevanda considerata appropriata solo al mattino, spesso gustata con una brioche o biscotti. La moka, il simbolo della convivialità italiana, porta nelle case la tradizione di preparare caffè in famiglia, sinonimo di calore e ospitalità.

la moka: simbolo di convivialità

Il metodo di preparazione della moka, con la sua caratteristica forma e funzionamento, ha radicato la tradizione del caffè nella vita quotidiana italiana. Non si tratta solo di un semplice strumento per fare caffè, ma rappresenta un momento di raccoglimento e condivisione. Con la moka, gli italiani continuano a tramandare un amore per il caffè che è tanto parte della loro identità quanto la cucina stessa.

Il mondo del caffè è un universo infinito di tradizioni che si intrecciano, creando un mosaico di sapori, usanze e modalità di preparazione. Che si tratti di una pausa caffè al bar, di un rituale di condivisione o di eventi carichi di significato, il caffè continua a svolgere un ruolo centrale nelle culture di tutto il mondo, celebrando un legame profondo tra le persone e i luoghi.