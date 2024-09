Daniele Franco designato nuovo presidente del Cda della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La Fondazione Policlinico Gemelli di Roma si appresta a un importante rinnovamento alla guida del suo Consiglio di amministrazione. Con l’uscita di scena di Carlo Fratta Pasini, il nome di Daniele Franco emerge come il candidato privilegiato per assumere la presidenza. L’ex ministro dell’Economia e della Finanza del Governo Draghi porta con sé un profilo di grande esperienza, avendo ricoperto ruoli di alta responsabilità nelle istituzioni italiane. Questa trasformazione potrebbe influenzare notevolmente le future strategie della fondazione e del celebre policlinico romano.

Il futuro del Cda: chi è Daniele Franco

Profilo professionale

Daniele Franco, attualmente nella rosa dei candidati per la presidenza del Cda, è un economista di lunga carriera con una solida esperienza gestionale. Ha servito come ministro dell’Economia e delle Finanze tra gennaio 2020 e febbraio 2021, periodo caratterizzato da sfide economiche significative, dovute anche all’emergenza sanitaria. In precedenza, ha svolto il ruolo di Ragioniere Generale dello Stato, una posizione che gli ha conferito una visione globale sulla gestione delle finanze pubbliche. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale della Banca d’Italia, fornendo un servizio cruciale per la stabilità economica del paese.

Con la sua nomina, Franco porterà alla Fondazione Policlinico Gemelli non solo competenze tecniche, ma anche un’approfondita comprensione delle dinamiche economiche a livello nazionale e internazionale. La sua esperienza nei vertici delle istituzioni pubbliche sarà un valore aggiunto, specialmente in un contesto sanitario complesso e in evoluzione come quello attuale.

Le aspettative per il nuovo Cda

Sebbene dettagli precisi sui componenti del nuovo Cda non siano stati divulgati, è previsto che due medici dell’ospedale Gemelli abbiano un ruolo chiave all’interno del consiglio. Questa scelta riflette l’intenzione di mantenere una forte connessione tra la gestione economica e l’assistenza sanitaria, con l’obiettivo di garantire un’amministrazione efficiente e orientata ai risultati. Franco sarà chiamato a costruire un team affiatato, in grado di affrontare le sfide future e di ottimizzare i servizi offerti dalla fondazione.

La struttura del Consiglio di Amministrazione

Composizione del Cda

La Fondazione Policlinico Gemelli è una fondazione privata no-profit e il suo Cda è nominato dagli enti fondatori, cioè Università Cattolica del Sacro Cuore e Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. Attualmente, il consiglio è composto da undici membri. Tra questi, spiccano figure di rilievo nel panorama medico e accademico, come Carlo Fratta Pasini, in carica fino a oggi, e altri esperti nel settore della sanità.

La diversità delle competenze all’interno del Cda costituisce un elemento fondamentale per la gestione efficace della fondazione. Oltre a Franco e ai medici che dovrebbero entrare nel nuovo consiglio, la presenza di figure che operano nei campi legale, economico e accademico offre una solida base per decisioni strategiche orientate al miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie. È importante inoltre ricordare che il Cda ha subito una perdita significativa con la prematura scomparsa del rettore dell’Università Cattolica, Franco Anelli, avvenuta il 23 maggio scorso, che ha lasciato un vuoto anche nella governance della fondazione.

Le sfide per il nuovo Cda

Il nuovo Cda si troverà a fronteggiare numerosi obiettivi, tra cui il rafforzamento dei servizi sanitari offerti, l’ottimizzazione delle risorse e l’implementazione di piani a lungo termine che rispondano sia alle esigenze della comunità che alle sfide economiche globali. In un momento in cui la sanità pubblica è sotto pressione, il contributo degli esperti nel settore sanitario sarà cruciale per garantire che le scelte intraprese siano sempre più in linea con le necessità dei pazienti e del personale medico.

Daniele Franco sarà chiamato a mettere in campo strategie che non solo migliorino l’efficienza e la qualità dei servizi, ma che rafforzino anche la reputazione del Policlinico Gemelli come uno dei principali centri ospedalieri in Italia. Con la sua esperienza pregressa e le collaborazioni future che si profilano, il nuovo Cda potrebbe rappresentare un passo decisivo verso il rafforzamento delle strutture sanitarie e della loro resilienza.