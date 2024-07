Danni e Vittime nei Disastri Naturali in Italia e in Europa

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Maltempo nel Nord Italia: Effetti devastanti in Piemonte e Valle d’Aosta

Nel Piemonte e nella Valle d’Aosta, le recenti precipitazioni torrenziali hanno generato nuvolose preoccupazioni, ma al momento sembra che il pericolo di ulteriori alluvioni sia stato evitato. Le due regioni del nord-ovest si trovano ad affrontare ingenti danni causati dalle intense pioghe che hanno compromesso la viabilità e hanno richiesto l’evacuazione di centinaia di persone. In particolare, la Valle d’Aosta si è trovata a fronteggiare situazioni critiche, con la necessità di evacuare 300 persone dalle zone di Cogne e Valnontey tramite elicotteri. Il Centro Coordinamento dei Soccorsi si è attivato presso la Protezione Civile per affrontare l’emergenza.

Esodo e Danni a Cogne e nei Dintorni: Le Operazioni di Soccorso in Valle d’Aosta

L’esondazione della Dora Baltea ha portato a un momento di tensione, ma attualmente i livelli idrici stanno gradualmente diminuendo. Cogne è stata particolarmente colpita da smottamenti e colate di detriti, complicando la situazione con le esondazioni degli affluenti della Grand Eyvia. Le operazioni di soccorso hanno visto l’evacuazione di 300 persone, divise tra Cogne e Valnontey, trasferite in sicurezza ad Aymavilles. Gli sforzi della Protezione Civile regionale si concentrano sul dichiarare lo stato di calamità e richiedere supporto al Dipartimento nazionale Protezione Civile per affrontare le ripercussioni dell’evento.

Situazione di Emergenza diffusa in Piemonte: Danni e Interventi in Corso

Anche in Piemonte, le avverse condizioni meteorologiche hanno causato danni rilevanti e disagi nelle province del Verbano e di Torino. Il sindaco di Noasca ha temuto di rivivere l’incubo dell’alluvione del 2000, con 4 frane che hanno interessato le scogliere della cascata. Fortunatamente, non si sono verificate vittime, ma si registra un ampio quadro di danni. Il presidente della Regione Piemonte ha assicurato il supporto necessario, ma l’attenzione rimane alta date le recenti calamità. Il maltempo continua a minacciare il Nord Est, con allerte gialle emesse per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna, in previsione di forti pioghe e temporali.

Danni e Vittime in Svizzera e Francia: Tragedie colpiscono il Canton Ticino e la regione del Grand Est

L’ondata di maltempo ha arrecato danni e causato vittime anche al di fuori dei confini italiani, con ripercussioni in Svizzera e Francia. Nel Canton Ticino, una frana a Fontana ha provocato almeno tre vittime, mentre si ricerca una quarta persona dispersa in Val Lavizzara. Le intense pioghe e i forti venti hanno determinato l’innalzamento dei livelli del fiume Maggia e l’evacuazione dei campeggi lungo il suo corso. Nel Canton Vallese, il Rodano ha tracimato in diverse zone, causando allagamenti e disastri. In Francia, nel dipartimento dell’Aube, tre persone hanno perso la vita a causa della caduta di un albero durante il maltempo. Le autorità hanno emesso allerte arancioni per fronteggiare le conseguenze dei disastri naturali.

