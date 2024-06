Delitto sull’Amiata: il mistero del corriere argentino ritrovato morto

Ultimo aggiornamento il 25 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Nell’area di Arcidosso , il cadavere di Nicolas Matias Del Rio, corriere argentino di 40 anni, è stato trovato dai carabinieri. Scomparso il 22 maggio mentre trasportava borse Gucci del valore di 500.000 euro, si sospetta sia stato ucciso dopo una rapina.

La scoperta macabra nei pressi di Arcidosso

Il corpo di Del Rio è stato rinvenuto in un dirupo vicino a una villetta nelle vicinanze di Case Sallustri, dove erano stati trovati in precedenza accessori per pelletteria legati alla merce rubata. La famiglia della vittima è stata informata della tragica scoperta. L’uomo lascia moglie e figlio residenti sull’Amiata.

Indagini e nuovi sviluppi sulla vicenda

La procura di Grosseto ha avviato un’indagine anche per sequestro di persona, concentrando l’attenzione su una casa vacanze vicino al luogo del ritrovamento del cadavere. Tre individui sono già in carcere: Klodjan Gjoni, albanese di 33 anni, e i turchi Ozgur Bozkurt, 44 anni, e Kaia Emre, 28 anni, inizialmente indagati per rapina e danneggiamento. Due nuovi sospettati sono stati identificati: Niko Gjoni e Zindan Bozkurt.

Le difese e le strategie legali dei principali sospettati

Klodjan Gjoni e Bozkurm Ozgur, assistiti rispettivamente dagli avvocati Alessio Bianchini e Diego Innocenti, hanno scelto di non rispondere alle domande del giudice inizialmente. Bianchini ha dichiarato la necessità di chiarire alcuni aspetti, annunciando presto richieste di interrogatorio. L’avvocato di Bozkurm Ozgur ha sottolineato la mancanza di pericolo di fuga e ha sollevato dubbi sull’arresto, cercando di ottenere misure cautelari meno severe. Klodjan è stato fermato mentre si apprestava ad imbarcarsi da Ciampino .

