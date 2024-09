Dinosauri in carne e ossa: un viaggio preistorico all’Appia Joy Park tra creature gigantesche e avventure

Ultimo aggiornamento il 26 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La mostra “Dinosauri in carne e ossa” si svolge presso l’Appia Joy Park e offre ai visitatori un’esperienza unica da un punto di vista non solo educativo, ma anche ludico. Immersa nella bellezza naturale di una cornice caratterizzata da elementi tipici della macchia mediterranea, la mostra è un viaggio affascinante nel passato, presentando un significativo numero di creature preistoriche che hanno abitato la Terra. Grazie a un allestimento curato e affascinante, i visitatori possono apprendere sull’evoluzione della vita terrestre, vivendo un’esperienza immersiva tra sculture realizzate con grande attenzione ai dettagli.

un parco preistorico immerso nella natura

L’ambiente suggestivo di Appia Joy Park

L’Appia Joy Park non è solo la sede della mostra, ma contribuisce attivamente all’atmosfera avventurosa e rastremata dell’esperienza. Gli ampi spazi verdi, arricchiti da piante tipiche della macchia mediterranea, palme e conifere, creano un ambiente ideale per accogliere le circa 30 sculture di dinosauri e animali preistorici a grandezza naturale. Alcuni di questi esemplari sono di dimensioni straordinarie, permettendo ai visitatori di rendersi conto delle dimensioni effettive che raggiungevano queste creature. Le sculture sono frutto di una meticolosa ricerca condotta dai paleontologi e dall’abilità dei paleoartisti, che hanno saputo tradurre in forma fisica le conoscenze scientifiche sull’aspetto di questi antichi animali.

I visitatori possono così ammirare esemplari come il temuto T-Rex o il colossal Brachiosaurus, tutti disposti in modo tale da raccontare non solo la loro presenza ma anche il loro habitat naturale. I pannelli esplicativi, illustrati in modo ricco e informativo, guidano il pubblico lungo il percorso affinché possa apprendere le caratteristiche distintive di ciascuna specie, le curiosità riguardanti il loro comportamento, e il contesto storico in cui vivevano.

L’importanza del percorso educativo

Un elemento fondamentale della mostra è il profilo educativo che essa offre. Non si tratta solo di osservare modelli di dinosauri, ma di immergersi in un processo di apprendimento attivo. Le attività didattiche sono pensate per diverse fasce d’età, con visite guidate condotte da esperti che sanno coinvolgere il pubblico in modo stimolante, rispondendo a domande e chiarendo dubbi. I laboratori tematici, dedicati a diverse aree della paleontologia, permettono ai bambini e agli adulti di esplorare argomenti in modo interattivo.

Inoltre, è disponibile un bookshop con gadget e materiali didattici collegati alla mostra, offrendo ai visitatori la possibilità di portare a casa un pezzo di questa avventura. L’attenzione all’educazione accompagna ogni aspetto della mostra, rendendo l’esperienza non solo emozionante ma anche formativa.

attività avventurose e opportunità per le scuole

Attività programmate per gruppi e scuole

La mostra è strutturata per accogliere visite da parte di gruppi, che possono prenotare attività guidate. In particolare, le scuole di ogni ordine e grado hanno accesso a un progetto didattico ricco e vario, che consente un approfondimento tematico che va al di là della semplice visita. Questo progetto è consultabile sul sito dedicato, dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie per la prenotazione e per organizzare al meglio la visita.

Le scuole hanno l’opportunità di arricchire la loro esperienza con laboratori pratici e interattivi, permettendo agli studenti di apprendere attivamente attraverso attività che stimolano la curiosità. Gli educatori possono sfruttare questo contesto per avvicinare gli studenti alla scienza e alla storia in modo pratico e coinvolgente.

Un’esperienza adrenalinica tra gli alberi

Per coloro che cercano un tocco di adrenalina, l’Appia Joy Park offre anche un percorso avventura sugli alberi, sviluppato in collaborazione con Roma Avventura – Top Adventure Park. Questa esperienza permette di vivere un’avventura nel verde, sorvolando le installazioni dei dinosauri. Un’opportunità che non solo amplia l’offerta per i visitatori, ma aggiunge un ulteriore strato di divertimento e coinvolgimento per le famiglie e i gruppi di amici.

orari di apertura e modalità di accesso

Informazioni pratiche per i visitatori

La mostra “Dinosauri in carne e ossa” è aperta al pubblico tutti i giorni, offrendo svariate possibilità di accesso per visitatori indipendenti e gruppi. Per chi desidera una visita più organizzata e informativa, è consigliabile prenotare in anticipo per le attività guidate, particolarmente indicate per le scuole e i gruppi numerosi. Il parco accoglie anche visitatori singoli nei fine settimana e nei giorni festivi, dove è possibile esplorare liberamente l’esposizione.

La biglietteria chiude 45 minuti prima della chiusura del parco, permettendo così una gestione ottimale degli accessi e garantendo che ogni visitatore possa godere di quanto offerto senza fretta. Il richiamo della mostra e le esperienze collaterali rendono il Dinosauri in carne e ossa un’ottima occasione per passare una giornata educativa e divertente, immersi nella preistoria e circondati dalla natura.