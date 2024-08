Disney celebra 14 nuove leggende dell’intrattenimento alla cerimonia di premiazione al D23

Ultimo aggiornamento il 12 Agosto 2024 by Redazione

La Disney ha recentemente ampliato la sua Hall of Fame con l’inserimento di 14 personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo dell’intrattenimento. Durante il prestigioso evento D23, che si tiene ogni anno ad Anaheim, la compagnia ha tributato onori speciali a figure di spicco del cinema e della musica, sottolineando il loro contributo alla cultura popolare. L’amministratore delegato della Disney, Bob Iger, ha messo in risalto l’importanza di queste leggende, definendole “persone che si sono guadagnate un posto speciale nella nostra storia”.

La cerimonia di premiazione: un evento da ricordare

Star di Hollywood sul palco

La serata del D23 ha visto la partecipazione di numerosi volti noti di Hollywood, tutti uniti per celebrare la nuova onorificenza fusa nel panorama dell’intrattenimento. Ogni premiato ha avuto l’opportunità di salire sul palco per ricevere quella che è stata descritta come “la più alta onorificenza della nostra Company”, a testimonianza dell’importante impatto che hanno avuto nel corso degli anni. Tra i premiati, spiccano nomi di grande caratura come JAMES CAMERON, noto regista di blockbuster, e JOHN WILLIAMS, celebre compositore a cui si devono colonne sonore iconiche. La conduzione della cerimonia è stata affidata a KELLY RIPA, noto volto della televisione americana, che ha saputo intrattenere il pubblico creando un’atmosfera festosa e celebrativa.

Per molti degli ospiti, la cerimonia ha rappresentato non solo un riconoscimento della carriera, ma un momento per riflettere sull’impatto che ciascuno ha avuto nell’ambito dell’intrattenimento. Con la cerimonia trasmessa anche in streaming su Disney+, i fan hanno potuto partecipare all’evento direttamente da casa, rendendo questa celebrazione accessibile a un pubblico globale.

I premiati: un mix di generazioni e talenti

Harrison Ford e il suo impatto

HARRISON FORD è stato il primo a ritirare il premio, un momento che ha suscitato emozioni nei presenti. L’attore, noto per i suoi ruoli iconici come INDIANA JONES e HAN SOLO, ha ringraziato Iger per il supporto e la guida ricevuta nel corso della sua carriera. A 82 anni, Ford ha confermato di avere ancora voglia di lavorare, annunciando la sua partecipazione al prossimo film dell’universo MARVEL, “Captain America: Brave New World”. La sua carriera è un esempio di perseveranza e talento, un faro per le generazioni future di attori.

Il trionfo di Miley Cyrus

MILEY CYRUS è stata riconosciuta come la più giovane leggenda della Disney nella storia dell’inizio dell’onoreficenza nel 1987. La sua carriera ha preso il volo grazie al ruolo di HANNA MONTANA, una sitcom che ha intrattenuto milioni di spettatori. Oltre al riconoscimento da parte della Disney, quest’anno la Cyrus ha raggiunto traguardi significativi, inclusa la vittoria del suo primo Grammy con la canzone “Flowers”, un inno di indipendenza per le donne. Durante il suo emozionante discorso, la cantante ha condiviso la sua vulnerabilità, riconoscendo le proprie paure e incoraggiando tutti a superarle, diventando così un esempio di resilienza e determinazione.

L’eredità delle leggende: un contributo duraturo

Le nuove leggende della Disney non rappresentano solo dei nomi celebri; esse incarnano valori e messaggi che trascendono le generazioni. La celebrazione di queste personalità da parte della Disney rappresenta una riflessione sull’importanza della creatività, della passione e dell’innovazione nel mondo dell’intrattenimento. Le storie e le opere di HARRISON FORD, MILEY CYRUS, e degli altri premiati continueranno a ispirare artisti e spettatori per anni a venire, creando un legame unico tra il passato e il futuro della Disney e del mondo dello spettacolo.