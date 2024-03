Doc Nelle Tue Mani 3: Guida completa per lo streaming della nuova stagione

Con l’attesa che cresce per le nuove puntate di Doc Nelle Tue Mani 3, in arrivo su Rai 1, i fan della serie sono ansiosi di scoprire come poter seguire la terza stagione in streaming. La fiction, basata sulla straordinaria storia vera del medico Pierdante Piccioni, presenta un cast di talentuosi attori e una trama avvincente che ha conquistato il pubblico. In questa guida, ti sveliamo come poter accedere ai nuovi episodi di Doc e non perdere nemmeno un dettaglio delle vicende che coinvolgono il protagonista interpretato da Luca Argentero.

La nuova stagione di Doc Nelle Tue Mani 3: Cosa aspettarsi?

La terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide con la regia di Jan Maria Michelini, Nicola Abbatangelo e Matteo Oleotto, promette emozioni sempre più intense e sorprese inaspettate. Gli episodi, che andranno in onda a partire dall’11 gennaio ogni giovedì su Rai 1, offriranno agli spettatori la possibilità di immergersi nelle vicende del dottor Andrea Fanti e del suo mondo affascinante e complesso. Con sedici episodi ricchi di suspance e colpi di scena, la nuova stagione di Doc si preannuncia imperdibile per tutti gli appassionati della serie.

Doc Nelle Tue Mani 3 in streaming su RaiPlay: Come accedere?

Per coloro che desiderano seguire la terza stagione di Doc in streaming su RaiPlay, l’appuntamento è fissato per ogni giovedì a partire dall’11 gennaio. Grazie alla piattaforma online della Rai, sarà possibile guardare i nuovi episodi in diretta o in modalità on-demand, permettendo a tutti di non perdere neanche un attimo delle avventure del dottor Fanti e dei suoi colleghi. Con una storia avvincente e interpretazioni di grande talento, Doc Nelle Tue Mani 3 si conferma come una delle serie più amate dal pubblico italiano.

Doc Nelle Tue Mani 3 su Disney+: Quando sarà disponibile?

Per gli abbonati a Disney+, c’è la possibilità di accedere sia alla prima che alla seconda stagione di Doc – Nelle Tue Mani nella sezione Star della piattaforma. Tuttavia, per quanto riguarda la terza stagione, bisognerà attendere la conclusione della messa in onda su Rai 1 prima di poterla vedere su Disney+. Con i diritti di seconda finestra, la nuova stagione potrebbe essere disponibile nel catalogo di Disney+ solo dopo diversi mesi dall’ultima puntata trasmessa in televisione. Pertanto, se non vuoi perderti nemmeno un episodio di Doc, assicurati di sintonizzarti su Rai 1 per seguire la serie in tempo reale.