Domenica In: Emma Marrone in un’epica e svalvolata, accusata di ubriachezza [VIDEO]

Emma Marrone: Una Notte di Baldoria dopo Sanremo

La notte successiva alla finale del Festival di Sanremo è stata una vera e propria festa per Emma Marrone. Dopo essersi classificata 14esima, la cantante si è lasciata andare alla gioia sfrenata, tornando a casa alle 8:30 del mattino. Senza nemmeno il tempo di riposarsi, è salita di nuovo sul palco dell’Ariston per partecipare alla puntata di Domenica In. Apparendo visibilmente sconvolta e frastornata, ha raccontato a Mara Venier di aver trascorso una serata indimenticabile. Nonostante la voce roca, il suo sorriso ampio testimoniava il divertimento che si era goduta.

Durante l’intervista, Mara Venier ha notato gli occhiali da sole di Emma e ha chiesto spiegazioni. La cantante ha subito rivelato di essere tornata a casa alle 8:30 del mattino, dopo una notte di baldoria. “Sono stata in un after party, non mi sono fatta mancare nulla. Dovresti uscire con me Mara… A Sanremo c’erano feste pazzesche”, ha spiegato Emma. La risposta maliziosa e le risate in studio hanno lasciato intendere che la serata potrebbe aver portato anche a incontri interessanti.

Mara Venier ha sottolineato il cambiamento di Emma, notando che sembra una persona diversa rispetto a qualche mese fa. La cantante ha confermato che Sanremo è stato meraviglioso e che si è goduta ogni momento. Poi è arrivato il momento dell’esibizione di Emma, che ha cantato il suo brano “Apnea” in playback. Nonostante le sue condizioni, l’artista non è riuscita a seguire il tempo del brano, dimostrando di non preoccuparsene minimamente. Questo ha suscitato diverse reazioni sui social, con molti che hanno scherzato sulla sua “botta” e hanno mostrato invidia per la sua serata di baldoria. Tuttavia, l’affetto per Emma è stato evidente, con molti che l’hanno elogiata e hanno previsto un grande successo per il suo brano “Apnea” nelle prossime settimane.

In conclusione, Emma Marrone ha trascorso una notte di baldoria dopo la finale del Festival di Sanremo. Nonostante la sua classifica, ha festeggiato fino al mattino e si è presentata a Domenica In visibilmente sconvolta. Durante l’intervista con Mara Venier, ha raccontato di aver vissuto momenti indimenticabili a Sanremo e ha scherzato sulle feste pazzesche che si sono tenute. Nonostante l’esibizione in playback, Emma ha dimostrato di non preoccuparsi del tempo del brano, suscitando reazioni divertite sui social. Nonostante tutto, l’affetto e l’elogio per la cantante sono stati evidenti, con molti che prevedono un grande successo per il suo brano “Apnea”.

