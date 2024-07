Drammatica alluvione colpisce la Valle d’Aosta

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un’ondata di pioggia intensa ha causato un’alluvione in diverse zone della Valle d’Aosta, con gravi conseguenze. La Protezione Civile regionale sta valutando i danni e gli interventi necessari per affrontare l’emergenza.

A Cogne, due interventi dell’elisoccorso hanno permesso di mettere in salvo una famiglia con una bambina bloccata in Valnontey e tre persone isolate nel vallone dell’Urtier. Il paese resta isolato a causa della pesante devastazione della strada principale che lo collega al resto della regione.

Nella Valle di Cogne, amministrazione regionale e tecnici sono al lavoro per valutare i danni e definire le azioni da intraprendere a seguito delle esondazioni della Dora Baltea. Evacuazioni sono state necessarie a Montjovet e Issogne per precauzione.

A Valtournenche, l’esondazione del torrente Marmore ha causato danni nel centro di Cervinia, con la necessità di interventi urgenti. Altri interventi sono in corso ad Antey-Saint-André per gestire l’evacuazione di un campeggio.

Una trentina di persone sono rimaste bloccate nei rifugi ai piedi del Monte Rosa, a causa dell’uscita dall’alveo del fiume Anza. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e sono state allertate per gestire l’emergenza.

Nelle immagini che circolano sul web si evidenzia l’ingrossamento della cascata di Noasca, colpita dall’ondata di maltempo. Nel Piemonte, vi sono segnalati smottamenti e danni ai ponti, con problemi segnalati ad Alagna Valsesia e Campertogno.

Protezione Civile:

La Protezione Civile è un’organizzazione italiana che si occupa di prevenire e gestire situazioni di emergenza e calamità naturali. È responsabile di coordinare le risorse e le operazioni necessarie per proteggere i cittadini e ridurre i danni in caso di eventi disastrosi come terremoti, alluvioni, incendi, ecc.

Cogne:

Cogne è un comune situato nella Valle d’Aosta, famoso per il suo patrimonio naturalistico e per essere un importante centro turistico, soprattutto per gli amanti dell’alpinismo e dello sci.

Valnontey e Urtier:

Valnontey e Urtier sono zone montane nella Valle di Cogne, con paesaggi suggestivi e valori naturalistici importanti.

Valle di Cogne:

La Valle di Cogne è una valle laterale della Valle d’Aosta, rinomata per la sua bellezza paesaggistica e per essere un luogo di interesse naturalistico e turistico.

Valtournenche:

Valtournenche è un comune della Valle d’Aosta conosciuto per essere parte del comprensorio sciistico di Cervinia, molto frequentato da turisti in cerca di sport invernali.

Cervinia:

Cervinia è una località sciistica situata in Valle d’Aosta, ai piedi del maestoso Cervino. È uno dei luoghi più rinomati per lo sci in Italia, sia per la vastità e varietà delle piste che per la bellezza del paesaggio alpino circostante.

Monte Rosa:

Il Monte Rosa è una delle maggiori catene montuose delle Alpi, famosa per le sue vette imponenti e per la bellezza dei suoi ghiacciai. Si estende tra Italia e Svizzera, rappresentando una meta ambita per gli alpinisti e gli amanti della natura.

Noasca:

Noasca è un comune situato in Piemonte, in provincia di Torino, caratterizzato da una natura incontaminata e ricco di risorse naturali.

Piemonte:

Il Piemonte è una regione del nord-ovest Italia, famosa per i suoi paesaggi collinari, i vigneti (pensiamo al Barolo e al Barbaresco), i parchi naturali e le montagne delle Alpi. La regione è nota anche per la sua ricca tradizione culinaria.