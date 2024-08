Elisabetta Canalis racconta le sue vacanze estive in Sardegna e i nuovi progetti professionali

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Giordana Bellante

Elisabetta Canalis, celebre showgirl sarda, è tornata a far parlare di sé durante un’intervista dopo aver partecipato al quiz musicale “Tilt”, condotto da Enrico Papi. Insieme a un team composto da Peppe Vessicchio, Marco Mazzoli e Paolo Noise, ha condiviso momenti di divertimento e riflessioni sulle sue recenti esperienze in Italia. Questa conversazione offre uno scorcio sulla vita quotidiana di Canalis, i suoi legami familiari e i progetti futuri, dal suo amore per la musica alla passione per la cucina e al suo impegno nel sociale.

Momenti esilaranti nel quiz musicale

Durante la sua partecipazione a “Tilt”, Elisabetta Canalis ha dimostrato il suo spirito giocoso interagendo con gli altri membri del team. Con le sue parole, ha descritto l’atmosfera di divertimento che ha caratterizzato le riprese, in cui il gioco si è trasformato in una vera e propria esperienza sociale. “Abbiamo riso tantissimo,” ha rivelato, sottolineando le battute divertenti e i “nomignoli” che il gruppo ha inventato per il maestro Vessicchio, noto per il suo carattere eccentrico. Il confronto con Enrico Papi ha reso il tutto ancora più vivace: “Papi ci ha sgridato di continuo, sembrava di essere tornati a scuola,” ha scherzato.

Parlando delle prove del gioco, Canalis ha rivelato una preferenza sorprendente. Le prove fisiche, infatti, risultano essere le sue preferite, poiché le permettono di esprimere la sua energia senza sentire il peso della telecamera: “È come se non ci fossero le telecamere,” ha detto, evidenziando la sua genuina passione per le sfide ludiche. Questo spirito competitivo la porta ad affrontare ogni appuntamento con entusiasmo, mantenendo un atteggiamento positivo e allegro.

Un legame profondo con la cucina e la musica

Elisabetta Canalis ha parlato ampiamente dei suoi legami con la cucina, un aspetto importante della sua vita quotidiana. “Cucino tantissimo,” ha affermato, spiegando che cucinare è diventato fondamentale per mantenere uno stile di vita sano, soprattutto vivendo negli Stati Uniti. Il suo ruolo da madre si riflette anche nella sua passione per la cucina, preparando pasti per la figlia Skyler e gli amici. Il barbecue è un altro elemento della cultura gastronomica americana in cui Canalis si distingue, affermando di essere “più brava di qualunque uomo” in questo contesto.

La musica occupa un posto speciale nella sua vita. Canalis ha espresso il desiderio di partecipare a un programma musicale che le consenta di interagire con artisti e cantanti, attivi fautori di emozioni e connessioni profonde. Sui generi musicali preferiti, ha dichiarato che le sue scelte dipendono dal suo stato d’animo: ascolta hip hop quando ha bisogno di energia, mentre per momenti di introspezione si dedica ai classici che le strappano emozioni. Tra i suoi artisti preferiti spiccano nomi come Francesco De Gregori, Lauryn Hill e Sia, quest’ultima considerata “magica” per la profondità dei suoi testi, che spesso rispecchiano le sue esperienze di vita.

Un’estate ricca di eventi e amicizie

L’estate di Elisabetta Canalis è stata caratterizzata da eventi significativi e incontri speciali. Tra le esperienze memorabili, ha partecipato ai matrimoni di Diletta Leotta e del suo agente, eventi che le hanno permesso di consolidare legami di amicizia. Canalis ha descritto Diletta come una persona genuina e affettuosa, capace di creare un’atmosfera di amicizia sincera e disponibilità, lontana dalla competizione. “Mi trovo bene con lei, è ironica e scherza senza problemi su ogni cosa,” ha affermato, evidenziando l’importanza delle relazioni autentiche nel suo ambiente di lavoro.

Nonostante il legame forte con i suoi amici e colleghi, l’emozione non è mancata durante la cerimonia di Diletta Leotta, dove Elisabetta ha rivelato di essersi commossa, specialmente quando ha visto il padre della sposa accompagnarla all’altare. Un momento toccante che ha riaperto ricordi personali, legandosi al suo passato e alla figura del padre, scomparso.

Inoltre, dal prossimo 11 settembre, Canalis sarà presente al cinema con un ruolo divertente nella commedia “Come far litigare mamma e papà”, dove interpreterà un personaggio che interagisce con Carolina Crescentini. Questo progetto segna un ulteriore passo nella carriera di Canalis, che continua a dedicarsi con passione e impegno al suo percorso professionale.

La vita di famiglia e l’amore per gli animali

Indaffarata con le sue attività professionali, Elisabetta Canalis non dimentica l’importanza della vita familiare. La sua figlia Skyler è il fulcro della sua esistenza, e il legame madre-figlia è evidente nei racconti di Canalis. “Skyler si veste come me e pratica hockey,” ha indicato, tracciando un parallelo tra le loro passioni. Entrambe condividono anche l’amore per i cani, avendo adottato tre animali da un canile, con Elisabetta attivamente coinvolta in attività di volontariato a Los Angeles.

Uno degli ultimi cani in famiglia è Charlie, un esemplare di dieci anni che Canalis ha adottato e che rappresenta una testimonianza del suo impegno verso gli animali abbandonati. “È rinato, è sempre felice,” ha detto, riflettendo sulla gioia che Charlie porta nella vita sua e della sua famiglia. La sua resilienza nel fare equilibrio tra carriera e vita privata è una dimostrazione della determinazione di Canalis, sempre pronta a riadattare i propri impegni per il benessere della sua famiglia e dei suoi animali amati.

La rinnovata energia di Elisabetta si nota in ogni incontro, ogni esperienza condivisa e progetto intrapreso, sottolineando il suo approccio positivo alla vita e la volontà di affrontare le sfide con entusiasmo e creatività.