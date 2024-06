Emergenza maltempo in Valle d’Aosta: richiesto lo stato di calamità naturale

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha comunicato ai giornalisti i dettagli emersi durante la riunione a Saint-Christophe riguardante la richiesta dello stato di calamità naturale. Durante l’incontro, che ha coinvolto anche il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, è emersa la disponibilità da parte di Fabrizio Curcio a supportare gli interventi necessari per il ripristino della viabilità di Cogne.

Nel pomeriggio di domenica, il direttore della Protezione civile regionale, Valerio Segor, ha annunciato che la Regione ha dichiarato lo stato di calamità naturale a livello regionale. Segor ha inoltre aggiunto che la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale sarà presentata il giorno successivo, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento nazionale, essendoci tutti i presupposti necessari. Si tratta di eventi di emergenza di interesse nazionale a causa dell’entità dei danni e della complessità della gestione.

– Renzo Testolin: È il presidente della Regione Valle d’Aosta, che si occupa della gestione amministrativa e politica della regione. In questa sede, ha comunicato i dettagli riguardanti l’emergenza maltempo che ha colpito la zona.

– Saint-Christophe: È un comune situato nella Valle d’Aosta, dove si è svolta la riunione riguardante la richiesta dello stato di calamità naturale dopo l’emergenza maltempo.

– Fabrizio Curcio: È il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, che ha offerto il suo supporto per i necessari interventi di ripristino della viabilità a Cogne, località colpita dall’emergenza.

– Valerio Segor: È il direttore della Protezione Civile regionale, che ha annunciato la dichiarazione dello stato di calamità naturale a livello regionale a causa dei danni provocati dall’emergenza maltempo. Ha inoltre comunicato la preparazione della richiesta di deliberazione dello stato di emergenza nazionale, in base alle indicazioni ricevute dal dipartimento nazionale.

L’emergenza maltempo nella Valle d’Aosta ha portato a decisioni cruciali per affrontare i danni e coordinare gli interventi necessari per garantire la sicurezza e il ripristino delle aree colpite. La dichiarazione dello stato di calamità naturale a livello regionale e la prossima richiesta di emergenza nazionale evidenziano la gravità della situazione e l’importanza di una risposta coordinata e tempestiva da parte delle autorità competenti.