Emily in Paris: tra glamour e avventura, la quarta stagione si tuffa nella cultura francese

La quarta stagione di “Emily in Paris” non solo riporta la splendida capitale francese sotto i riflettori, ma esplora anche nuove località iconiche in Francia e oltre. Mentre il mondo è affascinato dai recenti Giochi Olimpici e attende con trepidazione le prossime Paralimpiadi, la serie di Netflix si rinnova proponendo luoghi suggestivi, tra cui la Normandia e le Alpi Francesi, fino alla magnifica Roma. Con l’aiuto della piattaforma Omio, gli appassionati possono ora seguire le orme della dinamica protagonista Emily Cooper, scoprendo i posti più affascinanti che fanno da cornice alle sue avventure.

Roma: la capitale eterna e i suoi luoghi iconici

Esplorando la bellezza di Roma

La città di Roma guadagna un ruolo di primo piano nella seconda parte della quarta stagione, dove Emily si immerge nella storicità e nell’estetica della capitale italiana. Tra i luoghi più suggestivi che compaiono nella serie, il Colosseo emerge come simbolo indiscusso della storia romana. La serie ci porta a travolgerci nella magnificenza di questa struttura architettonica, dove ogni pietra racconta secoli di storia. Non da meno, la Fontana di Trevi rappresenta un’altra tappa imperdibile. Questo monumento barocco, famoso per la tradizione di lanciare una moneta per garantirsi un ritorno a Roma, incarna la magia della città.

I quartieri e le atmosfere di Roma

In aggiunta ai luoghi storici, il vivace quartiere di Trastevere viene esplorato in modo intrigante. Caratterizzato da stradine acciottolate e ristoranti tradizionali, questo angolo di Roma permette di respirare un’atmosfera autentica lontana dalla frenesia turistica. Un’altra icona è la Bocca della Verità, un antico mascherone che, secondo la leggenda, morde la mano di chi dice il falso. Situato nella chiesa di Santa Maria in Cosmedin, diventa una fermata affascinante nel percorso di Emily, regalandole momenti simbolici e ricchi di significato.

Parigi: la città che incanta e fa sognare

I luoghi simbolo di Parigi

La capitale francese continua a rivestire un ruolo centrale nella serie, con Emily che torna nei suoi angoli preferiti e introduce nuove destinazioni. Un must-see è Maison Boucheron, situata al civico 26 di Place Vendôme. Qui, il cast della serie, con emblematica presenza di Lily Collins, si immerge nell’essenza del lusso parigino. La Maison si distingue non solo per la bellezza delle sue creazioni, ma anche per la storicità del suo flagship store, dove il glamour parigino si fonde con l’arte della gioielleria.

I quartieri parigini e la loro magia

Place de Valois, nel primo arrondissement, rappresenta un punto fermo nelle avventure di Emily. Questo luogo affascinante, nei pressi del Louvre e della pittoresca Place Colette, ospita l’agenzia di moda dove lavora la protagonista e il Bistrot Valois, il ritrovo preferito dei personaggi della serie. A pochi passi si trova il Jardin du Palais Royal, un giardino incantevole che offre un rifugio verde nel cuore della città.

Nel vivace VI arrondissement, il celebre Café de Flore diventa un simbolo di socializzazione per Emily, un luogo dove avvengono incontri cruciali. Qui si respira un’atmosfera storica, richiamando l’attenzione degli appassionati di letteratura e cultura parigina. Nonostante l’accattivante bellezza di questi luoghi, la serie non dimentica il maestoso Opéra Garnier, dove Emily si lascia rapire da uno spettacolo di danza, celebrando la cultura francese in tutta la sua grandiosità.

In giro per la Francia: Normandia e Alpi Francesi

La bellezza di Giverny

Un’escursione in giornata alla Maison et Jardin de Claude Monet a Giverny rappresenta un ulteriore highlight della quarta stagione. Questo luogo magico, profondamente legato all’immenso pittore impressionista, offre un connubio perfetto tra arte e natura. I visitatori possono scoprire i giardini che Monet ha immortalato nei suoi celebri dipinti, incanalando una sensazione di tranquillità e bellezza.

Le Alpi Francesi: Megève

L’ambientazione si sposta poi nelle Alpi Francesi, a Megève, meta rinomata per gli amanti degli sport invernali. Questa località affascinante è apprezzata per la sua esclusività e la suggestiva atmosfera di montagna. Qui si trova lo Chalet della famiglia di Camille, che aggiunge un tocco di calore e intimità ai racconti di Emily. La bellezza naturale di questo villaggio alpino offre una fuga dalla frenesia della vita parigina, invitando a esplorare paesaggi mozzafiato e attività all’aria aperta.

Lo stile iconico di Emily Cooper

Le aste di moda dedicate alla protagonista

In occasione del lancio della nuova stagione, Catawiki ha organizzato un’asta esclusiva ispirata al guardaroba di Emily Cooper. Questo evento celebra il suo stile unico e vivace, con capi che riflettono la sua avventura parigina. Tra gli oggetti in vendita troviamo la celebre borsa Kelly 32 di Hermès e la collana d’oro di Cartier, simboli di eleganza e raffinatezza.

L’esperienza parigina attraverso l’arredo

Oltre agli abiti straordinari, l’asta presenta anche oggetti d’arredo che evocano l’atmosfera cosmopolita di Parigi. Dai vasi di cristallo Val Saint Lambert al tavolino in carta riciclata, ogni pezzo è pensato per trasmettere la vivace essenza di Emily e il suo stile di vita frizzante. Questa prospettiva sul guardaroba della protagonista non solo celebra la moda, ma offre anche un viaggio attraverso la cultura visiva della capitale francese.