ERP Fest 2024: un mese di eventi circensi e laboratori per adulti e bambini a Largo delle Terme Gordiane

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Dal 5 al 29 settembre 2024, il quartiere di Villa Gordiani si prepara a ospitare l’ERP Fest, una manifestazione culturale ideata dall’associazione GD Group. L’evento si svolgerà a Largo delle Terme Gordiane e prevede un ricco programma di 21 appuntamenti dedicati al circo contemporaneo, performance artistiche e laboratori interattivi. Con spettacoli adatti a tutte le età, l’ERP Fest promette di offrire un’esperienza di intrattenimento senza pari per tutte le famiglie e gli appassionati di cultura.

L’apertura dell’ERP Fest: un viaggio nella natura con Circosvago

Parata inaugurale il 5 settembre

L’ERP Fest avrà il suo inizio ufficiale giovedì 5 settembre alle 17.30 con una ciclo-performance della compagnia Circosvago. Questo evento inaugurale non sarà semplicemente un’apertura, ma un vero e proprio viaggio nella natura circostante, dove gli spettatori saranno condotti in un attraversamento vivace di Largo delle Terme Gordiane. L’innovativa parata itinerante promette di coinvolgere il pubblico, rendendolo partecipe dell’atmosfera festosa che regnerà durante tutto il mese di eventi.

L’importanza della natura nell’eventuale del festival

Questa iniziativa non è solo un modo per dare il via a un mese di spettacoli, ma sottolinea anche l’importanza di coinvolgere il pubblico in esperienze immersive. Attraverso l’interazione con l’ambiente e la mediazione artistica, il festival mira a promuovere una maggiore consapevolezza della bellezza naturale che circonda la location. La parata inaugurale sarà il primo passo di un evento che cerca di combinare arte, cultura e voglia di scoprire il territorio, portando le persone a guardarsi attorno e ad apprezzare il paesaggio che li circonda.

Spettacoli di circo e performance artistiche nel programma dell’ERP Fest

Un calendario ricco di eventi circensi

Durante l’ERP Fest si esibiranno in totale sette artisti e collettivi, ciascuno portando il proprio stile unico sul palcoscenico. Gli spettacoli sono in programma ogni giorno alle 18.30, iniziando con “Diva all’opera” di Valentina Musolino il 7 settembre. Questa performance originale promette di incantare il pubblico con un mix di emozione e abilità.

A seguire, il 8 settembre, Daniela Cardellini presenterà “Dani e la giocoleria”, un’impegnativa fusione tra arte circense e abilità individuali. Il 14 e 29 settembre sarà la volta del Collettivo Flaan, con “Flaan Varietà” e “Pacifer”, che porteranno una ventata di novità e creatività al festival.

Il 15 settembre si esibirà il Duo Flosh con “No Stop”, mentre il 21 e 22 settembre, i talentuosi India Baretto e Piero Ricciardi stupiranno il pubblico con “Birthday Girl” e “Why Not?”. Infine, il programma si concluderà il 28 settembre con “Colpi di Toss” di Alessio Paolelli, un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del circo.

Un’esperienza per famiglie e giovani

Questi eventi sono progettati per coinvolgere tanto gli adulti quanto i bambini, facendo dell’ERP Fest un’occasione ideale per vivere in famiglia. Grazie alla varietà di spettacoli, ogni partecipante potrà trovare l’interpretazione circense che più lo affascina. La programmazione di eventi ha come obiettivo quello di rendere il festival accessibile e attraente, enfatizzando l’importanza dell’intrattenimento dal vivo come veicolo di socializzazione e divertimento.

Laboratori di circo e yoga: incontri con l’arte e il benessere

Laboratori pratici per giovani e adulti

A partire dall’8 settembre, tutti i sabati e le domeniche alle 17.30, la compagnia Circosvago offrirà laboratori di circo dedicati ai più giovani. Queste sessioni si concentreranno sull’unione tra attività pratica, socialità e arte circense, consentendo ai partecipanti di esplorare il mondo della giocoleria e dell’equilibrio in un ambiente ludico e stimolante. Grazie all’approccio pratico, i laboratori non solo intratterranno, ma insegneranno anche abilità fondamentali che possono rivelarsi preziose per lo sviluppo personale dei partecipanti.

Yoga come percorso di benessere e coinvolgimento

Oltre ai laboratori circensi, il festival offre anche un laboratorio innovativo di yoga condotto da Elisa Turco Liveri. Ogni domenica, dal 8 al 29 settembre, alle 11.00, i partecipanti potranno avvicinarsi a pratiche di yoga adatte sia ai principianti che a quelli più esperti. Le sessioni si concentreranno sulla precisione posturale delle Asana, integrando pratiche di Hatha Yoga classico come Pranayama, Bandha e Mudra. Gli incontri mirano a risvegliare la consapevolezza del corpo e a rafforzare le dinamiche interpersonali attraverso il benessere psicofisico. Questi momenti sono un’opportunità non solo per migliorare la propria salute, ma anche per stabilire connessioni più profonde con la natura e con gli altri partecipanti.

La partecipazione a tutte le attività dell’ERP Fest è gratuita e non richiede prenotazione, rendendo l’evento ancora più accessibile a tutti.

Patrocinio e organizzazione dell’ERP Fest

L’ERP Fest è un progetto realizzato dall’associazione GD Group e gode del patrocinio di Roma Capitale – Assessorato al Patrimonio e alle Politiche Abitative. Inoltre, l’organizzazione è supportata da Risorse per Roma e dal Municipio V, in collaborazione con realtà come Villaggio De Sanctis e Meltingpot. Questa sinergia ha l’obiettivo di animare il territorio e di creare un ambiente favorevole alla cultura e all’arte, contribuendo così a rendere Roma un palcoscenico creativo di rilevanza.

In questo contesto, la manifestazione si propone di valorizzare l’identità locale e le tradizioni attraverso eventi che coinvolgono artisti affermati e nuove generazioni di talenti, consolidando un’identità culturale viva e dinamica.