Escursionista bloccato su ferrata: salvato dopo ore di ansia.

Ultimo aggiornamento il 19 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Un escursionista di 34 anni da Messina ha vissuto momenti di tensione la scorsa notte mentre era bloccato lungo una ferrata sui Piani del Montasio a causa di un imprevisto legato al suo cane.

INTERVENTO NOTTURNO DEL SOCORSO ALPINO

L’allarme e l’intervento tempestivo

Il gestore di un rifugio ha allertato i tecnici della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e i militari della Guardia di Finanza di Sella Nevea tra le 22.30 e l’1.00, quando è stata segnalata una luce sospetta lungo la ferrata sotto Forca Vandul.

La scoperta dell’escursionista in difficoltà

Una volta raggiunta la zona, è emerso che l’escursionista si trovava in difficoltà in quanto aveva scordato l’imbrago necessario per il suo cane. Nonostante non avesse chiesto esplicitamente aiuto, ha accolto con gratitudine il supporto dei soccorritori.

UN RIASSUNTO DELLA VICENDA

Gratitudine e compimento della discesa

Pur vivendo ore di tensione e ansia, l’escursionista ha ringraziato i soccorritori per essersi prodigati per raggiungerlo e insieme a loro è riuscito a completare la discesa in totale sicurezza, concludendo così l’insolita avventura notturna.

Reproduced under license © Copyright ANSA