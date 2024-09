Esondazione del torrente Stregale a Montemurlo: evacuate le abitazioni e allerta in tutta la Toscana

Ultimo aggiornamento il 8 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un nuovo ondata di maltempo ha colpito la Toscana, portando all’esondazione del torrente tombato STREGALE a Montemurlo, nel Prato. Le autorità comunali hanno già disposto l’evacuazione dei piani terra delle abitazioni e registrano diverse criticità anche a Oste. Questo evento si inserisce nel contesto delle forti piogge già verificatesi dal 2 novembre 2023, quando l’alluvione provocò tragiche perdite umane, tra cui la morte di due anziane donne. La situazione meteorologica attuale rimane critica, con accumuli di pioggia che superano i 100 mm nelle ultime 12 ore.

La situazione a Montemurlo

Esondazione del torrente Stregale

L’esondazione del torrente Stregale ha colpito gravemente Montemurlo, obbligando le autorità locali a prendere misure immediate per salvaguardare la popolazione. I residenti dei piani terra sono stati prontamente evacuati per evitare rischi e situazioni di pericolo. Il Comune ha comunicato che le precipitazioni continuano a essere intense, contribuendo a un deterioramento della situazione. Si stima che negli ultimi dodici giorni vi siano stati accumuli di oltre 100 mm di pioggia, un fenomeno che ha sollecitato ulteriori controlli sulle aree a rischio.

In particolare, il sindaco ha sollecitato i cittadini a prestare attenzione e a rimanere informati tramite i canali ufficiali. Le squadre di emergenza sono già in campo per monitorare e valutare i danni, mentre nel contempo si sta predisponendo un piano di emergenza per affrontare le prossime ore.

Criticità nell’area di Oste

Oltre agli scossoni a Montemurlo, il Comune ha messo in allerta la popolazione di Oste, un’altra zona vicino. Anche qui si registrano criticità legate alla pioggia persistente e al rischio di esondazioni. I residenti sono stati invitati a seguire le informazioni sugli sviluppi della situazione meteo e a riferire eventuali emergenze. Le autorità locali stanno svolgendo sopralluoghi per garantire la sicurezza di tutti e valutare ulteriormente la condizione delle vie e delle strutture.

Nubifragio in Grosseto

Le precipitazioni intense a Massa Marittima

Un altro punto critico è Massa Marittima, nel grossetano, dove le forti piogge hanno creato situazioni di emergenza. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha comunicato che ieri si sono registrati accumuli di oltre 100 mm di pioggia. La previsione meteo per l’area è di ulteriore maltempo, con temporali che potrebbero portare a precipitazioni di 50-70 mm nell’ultima ora.

Giani ha evidenziato la gravità della situazione meteo, con l’area temporalesca che si estende su buona parte della Toscana meridionale. Ha invitato i cittadini a prestare la massima attenzione alle informazioni rilasciate dalle autorità e a rimanere in allerta per eventuali aggiornamenti.

Rischio di alluvioni nel basso senese

La situazione non è diversa per il basso Senese, dove precipitazioni significative sono attese nelle prossime ore. Le previsioni odierne suggeriscono accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere anche i 40-60 mm durante i temporali. Le autorità locali sono all’erta e le squadre di pronto intervento si stanno preparando ad affrontare eventuali emergenze, anche se al momento non sono stati segnalati gravi danni ingenti.

Evento atmosferico a Piombino

Tornado colpisce il porto di Piombino

Un altro evento atmosferico ha colpito Piombino, dove una tromba d’aria ha danneggiato il porto, causando il ferimento di un vigilante. L’uomo si trovava all’interno di un gabbiotto ai varchi dello scalo quando questo è stato rovesciato a causa delle forti raffiche di vento. Sebbene il ferito non sembri essere in condizioni gravi, l’evento ha suscitato preoccupazione per la sicurezza degli operatori nel porto, una zona nevralgica per l’economia locale.

Il Comune sta analizzando i danni e valutando se sono necessarie misure straordinarie per garantire la sicurezza nel porto e nelle aree circostanti. Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione meteo per prevenire futuri incidenti e garantire una risposta adeguata alle emergenze.

Dalle informazioni fornite, risulta chiaro che la Toscana sta affrontando una delle sue fasi più critiche dal punto di vista meteorologico, con danni potenzialmente seri non solo per l’infrastruttura, ma anche per la sicurezza dei residenti. La popolazione è invitata a rimanere vigile e a seguire le comunicazioni ufficiali mentre le autorità lavorano per gestire l’emergenza in corso.