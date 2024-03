Esplorando l’Enigma dell’Organizzazione: Intrighi, Fedi Aliene e Complotti

La Scoperta di Ye Wenjie: Il Messaggio Alieno e il Destino della Terra

Il cuore della narrazione di “Il problema dei 3 corpi” si sviluppa il 15 Agosto 1977, quando Ye Wenjie, operante presso la base Costa Rossa, riceve un messaggio da un alieno pacifista. Questa comunicazione la pone di fronte a una scelta cruciale: non rispondere significherebbe l’arrivo di una spedizione aliena per soggiogare la Terra. Profondamente delusa dall’umanità, Ye Wenjie accetta la sfida e promette ai visitatori extraterrestri la sua collaborazione per il dominio del pianeta.

I Leader dell’Organizzazione: Ye Wenjie e Mike Evans

Nel 1982, Ye Wenjie rivela a Mike Evans di aver avuto contatti con gli alieni, condividendo con lui un senso comune di sfiducia nei confronti dell’umanità. Evans, erede di una colossale compagnia petrolifera, trasforma una nave petrolifera nel quartier generale dove lui e Wenjie agiscono come capi dell’Organizzazione. Conosciuti come i San-Ti, questi adepti venerano gli alieni come liberatori e aspettano fiduciosi il loro imminente arrivo previsto fra 400 anni. Credono che l’intervento alieno inaugurerà un’epoca di pace e prosperità, governata dalla tecnologia avanzata degli extraterrestri.

Il Potere e la Trama dell’Organizzazione San-Ti

Oltre a sostenere il piano alieno, l’Organizzazione si impegna attivamente nel reclutare nuovi seguaci tramite un dispositivo chiamato “argento” che sottopone il portatore alla simulazione del problema dei tre corpi. Tra i devoti figura Tatiana, figura misteriosa che intreccia le vite di Auggie e diventa responsabile della morte di Jack Rooney. L’obiettivo principale dell’Organizzazione è prepararsi all’arrivo degli alieni, assicurandosi la propria salvezza non appena varcheranno i confini terrestri. Il raduno a Londra, conosciuto come Livello 4 del gioco, mira a radunare coloro che hanno superato le prime tre prove, pronti a scoprire la verità sulla futura venuta degli alieni.

La Tragica Fine di Mike Evans e l’Enigma di Tatiana

Mike Evans, presente al funerale della professoressa Vera Ye, mostra una connessione sorprendente con la storia. Attualmente, Evans dimora sulla nave che ospita migliaia di seguaci alieni, cercando invano di comunicare con i San-Ti tramite le onde radio. Tuttavia, una volta che gli alieni scoprono la capacità umana di mentire, diventano diffidenti, portando alla tragica fine di Evans durante l’operazione Panama. Nonostante la sua scomparsa, il culto verso gli alieni persiste, manifestandosi attraverso devoti come il misterioso cecchino che prende di mira Saul e Tatiana, ancora libera e attiva nell’ombra.