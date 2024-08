Estate e idratazione: i cibi da preferire per affrontare il caldo e restare in forma

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Giordana Bellante

L’estate è una stagione in cui l’idratazione diventa essenziale per il benessere fisico. Non solo bere acqua è cruciale, ma anche scegliere alimenti ricchi di liquidi può contribuire a mantenere il corpo idratato. Frutta e verdura fresche offrono un valido supporto, grazie alla loro elevata percentuale di acqua e ai nutrienti utili per affrontare le alte temperature e prevenire disturbi come colpi di calore o cali di pressione. Scopriamo quali sono i cibi migliori per garantirci un’adeguata idratazione estiva.

I migliori alimenti per l’idratazione

Cetriolo e pomodoro: freschezza a volontà

Tra gli alimenti più idratanti, il CETRIolo si distingue per la sua composizione: ben il 96% del suo peso è costituito da acqua. Questo ortaggio è anche una fonte preziosa di VITAMINA C, aminoacidi e minerali, rendendolo un alleato perfetto per il benessere del corpo e della pelle. Il CETRIolo ha proprietà diuretiche e rinfrescanti, quindi è ideale per le calde giornate estive. Accanto a questo, il POMODORO, che contiene il 94% di acqua, è un alimento simbolo dell’estate, ricco di VITAMINE A e C. La varietà di pomodori presenti sui mercati e online, come quelli proposti da realtà come Cortilia, offre opportunità di scoprire tipi meno noti o locali che possono arricchire la nostra dieta estiva. Tra le varietà da considerare ci sono il CETRIolo CAROSELLO, il pomodoro MARZANINO BIO, e il TOMACHOC, coinvolgendo così il palato in esperienze nuove e rinfrescanti.

Anguria e melone: frutti estivi per eccellenza

Non si può parlare di estate senza menzionare l’ANGURIA e il MELONE. Questi frutti sono eccellenti per l’idratazione, poiché contengono circa il 90% di acqua. Inoltre, sono ricchi di VITAMINE A, C e del gruppo B, nonché minerali come potassio e magnesio. Grazie al loro sapore dolce e succoso, anguria e melone non solo sono ideali da gustare come spuntini, ma possono essere utilizzati anche in insalate e macedonie. La MINI ANGURIA GAVINA e il MELONE GIALLETTO sono due varietà che si prestano bene a queste preparazioni, offrendo un tocco di freschezza ai pasti e contribuendo all’idratazione necessaria per combattere la spossatezza che caratterizza i mesi più caldi.

Il valore delle proteine in estate

Carni bianche e pesce: alleati della salute

Quando si parla di alimentazione estiva, non bisogna dimenticare l’importanza delle proteine. Le CARNI BIANCHE, come pollo e tacchino, si rivelano ottime opzioni estive. Innanzitutto, sono facilmente digeribili e contengono alti livelli di minerali come sodio, potassio, magnesio e ferro. Abbinandole a verdure fresche e una fonte di carboidrati, si possono preparare piatti equilibrati e sazianti, perfetti per il clima caldo. Ma anche il PESCE è fondamentale nella dieta estiva. Filetti di BRANZINO, NASSELLO o ALICI dell’Adriatico sono ideali per preparare delicati primi piatti o secondi piatti gustosi, rappresentando una scelta nutrizionale leggera e versatile.

Opzioni vegetariane e vegane

La crescente attenzione per un’alimentazione plant-based ha aperto nuove strade. Piatti a base di TOFU, SEITAN o mini burger di legumi possono rappresentare alternative eccellenti per vegetariani e vegani. Questi alimenti offrono un buon apporto proteico e possono essere facilmente abbinati a insalate fresche o piatti estivi a base di cereali, arricchendo ulteriormente l’offerta di piatti sani, nutrizionali e sostenibili. In questo modo, si può variare la dieta e restare idratati.

Buone pratiche contro gli sprechi alimentari

Combattere gli sprechi in estate

L’estate, purtroppo, è anche un periodo in cui aumentano gli sprechi alimentari a causa delle alte temperature che accelerano il deterioramento degli alimenti. Adottare alcune buone pratiche può contribuire a ridurre questo fenomeno. Utilizzare gli avanzi in modo creativo, ad esempio trasformando la frutta e la verdura troppo mature in acque aromatizzate, è un’ottima idea. Queste bevande non solo sono belle da vedere, ma offrono anche idratazione e gusto, e sono un’alternativa sostenibile.

Iniziative sostenibili

Uno degli esempi positivi in questo ambito è rappresentato da iniziative come quella di PAPPALUGA FARM, un’azienda agricola sociale che coltiva frutta e verdura biologica con l’aiuto di ragazzi con disabilità cognitiva. Questo approccio non solo promuove l’inclusione sociale, ma applica anche metodologie di agricoltura biodinamica, senza l’uso di additivi e pesticidi.

Un’estate all’insegna della sana alimentazione e della salvaguardia dell’ambiente è possibile, imparando a fare scelte consapevoli e a combattere gli sprechi alimentari. Questi buoni propositi, uniti a un’adeguata idratazione, possono rendere la stagione estiva non solo piacevole, ma anche sana e sostenibile.