Estratto del SuperEnalotto: nessun jackpot ma otto vincitori con ‘5’ da oltre 24mila euro

Ultimo aggiornamento il 21 Settembre 2024 by Giordana Bellante

In seguito all’ultima estrazione del SuperEnalotto, svoltasi il 21 settembre 2024, nessun giocatore è riuscito a conquistare il jackpot, il quale si attesta ora a un’imponente cifra di 79,5 milioni di euro. Tuttavia, la fortuna ha sorriso a otto giocatori che hanno realizzato un “5“, ognuno premiato con 24.313,39 euro. Scopriamo in dettaglio le modalità di vincita, i costi delle giocate e come controllare se si è tra i fortunati.

I punteggi vincenti del SuperEnalotto

Come funzionano le vincite

Il SuperEnalotto offre una varietà di provvedimenti in termini di vincita, che vanno da punteggi minimi a quelli più ambiti. I premi sono distribuiti in base al numero di numeri indovinati, cliccando su specifici punti in classifica. Le categorie di vincita sono le seguenti:

2 numeri : l’indovinare due numeri consente di portare a casa una vincita di circa 5 euro ;

: l’indovinare due numeri consente di portare a casa una vincita di circa ; 3 numeri : indovinando tre numeri, il premio sale a circa 25 euro ;

: indovinando tre numeri, il premio sale a circa ; 4 numeri : con quattro numeri indovinati si vince orientativamente 300 euro ;

: con quattro numeri indovinati si vince orientativamente ; 5 numeri : per chi riesce a indovinare cinque numeri, l’importo del premio è intorno ai 32 mila euro ;

: per chi riesce a indovinare cinque numeri, l’importo del premio è intorno ai ; 5+1: si abbattono i premi maggiori con un “5” e un Jolly, che possono ammontare, in media, a circa 620 mila euro.

Il valore totale dei premi è correlato anche al jackpot in palio, il quale, nel caso specifico, si è incrementato dato che nessuno ha centrato il “6“.

Come tenere traccia delle vincite

Per i partecipanti al gioco, è fondamentale sapere che le eventuali vincite possono essere verificate con l’App dedicata al SuperEnalotto. Questa applicazione consente non solo di controllare le schedine giocate ma anche di accedere a un archivio online, nel quale sono disponibili i numeri e le vincite delle ultime 30 estrazioni. Questo strumento è particolarmente utile per chi gioca regolarmente e desidera rimanere aggiornato sulle proprie possibilità di vincita.

Costi e modalità di gioco

Prezzi delle schedine

La partecipazione al SuperEnalotto prevede un costo minimo di 1 euro per una colonna, che rappresenta una singola combinazione di sei numeri. I giocatori che desiderano massimizzare le proprie chance possono optare per sistemi a caratura, permettendo di giocare fino a 27.132 colonne. In questo caso, ogni combinazione si attesta sempre a un costo di 1 euro, ma i partecipanti si uniscono, permettendo una ripartizione delle eventuali vincite.

In aggiunta, c’è la possibilità di includere una selezione del numero “Superstar“, il cui costo ammonta a 0,50 centesimi. Quest’opzione, sebbene non obbligatoria, aumenta le possibilità di vincita.

I numeri estratti del 21 settembre 2024

Combinazione vincente

L’estrazione del 21 settembre ha fornito la combinazione vincente: 8, 33, 35, 39, 78 e 83. Il numero Jolly per tale estrazione è stato 52, mentre il “Superstar” è stato 72. Sebbene questo concorso non abbia visto nessun “6” né “5+“, gli otto vincitori con il “5” dimostrano che, sebbene il jackpot possa rimanere fuori portata, le possibilità di vincita non sono del tutto assenti. L’attesa per la prossima estrazione è palpabile, poiché il montepremi continua a crescere, attirando l’interesse e la partecipazione dei giocatori appassionati.