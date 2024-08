Estrazione del Superenalotto del 3 agosto: nessun vincitore del jackpot e cinque ‘5’ da 37.200 euro

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Oggi, sabato 3 agosto, il concorso del Superenalotto ha messo in palio un jackpot da oltre 58 milioni di euro. Nella serata di oggi, non si registrano ‘6’ né ‘5+’ tra i numeri estratti, ma ci sono cinque vincitori che hanno realizzato il punteggio di ‘5’, portando a casa premi significativi. Scopriamo nel dettaglio i numeri dell’estrazione e come funziona il sistema di premi del Superenalotto.

Risultati dell’estrazione odierna

La combinazione vincente

In un’estrazione caratterizzata da aspettative elevate, la combinazione vincente estratta per il concorso di oggi è la seguente: 6, 37, 69, 73, 79, 88. I numeri complementari, utili per ulteriori vincite, sono il Numero Jolly 4 e il Numero SuperStar 7. Nonostante l’assenza di un jackpot vinto, il prossimo concorso promette di far accrescere l’emozione con un montepremi che supera 58,1 milioni di euro, attirando l’attenzione di migliaia di appassionati di tutto il Paese.

Vincitori del 5

Questa sera, la fortuna ha sorriso a cinque giocatori che hanno centrato la combinazione con 5 numeri, ognuno dei quali porterà a casa un premio di oltre 37.200,44 euro. I vincitori sono stati registrati in diverse località italiane, testimoniando ancora una volta quanto il Superenalotto unisca giocatori provenienti da ogni angolo della Nazione. Questo risultato evidenzia anche l’interesse costante da parte del pubblico, che continua a partecipare massicciamente nonostante le difficoltà di vincere il jackpot principale.

La struttura dei premi nel Superenalotto

Come funziona il sistema di premi

Il meccanismo del Superenalotto prevede diverse fasce di vincita, a seconda del numero di numeri indovinati. È importante ricordare che la vincita aumenta proporzionalmente al numero di cifre indovinate. Per offrire una visione più chiara, ecco un breve riepilogo delle vincite associate a ciascun punteggio:

2 numeri indovinati : il premio si aggira intorno ai 5 euro;

: il premio si aggira intorno ai 5 euro; 3 numeri indovinati : il guadagno medio è di circa 25 euro;

: il guadagno medio è di circa 25 euro; 4 numeri indovinati : per questo punteggio si possono vincere circa 300 euro;

: per questo punteggio si possono vincere circa 300 euro; 5 numeri indovinati : il premio si avvicina ai 32.000 euro;

: il premio si avvicina ai 32.000 euro; 5 numeri e Numero Jolly: in questo caso, la vincita può superare i 620.000 euro.

Questa varietà di premi stimola la partecipazione e la speranza tra i giocatori, che sognano di centrare la combinazione vincente e cambiare la propria vita.

Verificare una vincita e consultare le estrazioni precedenti

Strumenti per il controllo della vincita

I giocatori possono facilmente verificare le proprie vincite attraverso l’App ufficiale del Superenalotto, che offre un sistema di controllo immediato per le schedine giocate. Inoltre, è disponibile online un archivio che raccoglie i numeri e i premi delle ultime 30 estrazioni. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi ha partecipato a estrazioni passate e desidera controllare se ha vinto senza dover ricorrere a metodi tradizionali, come il controllo dei numeri sui giornali.

Facilitare la gestione delle schedine

Il controllo delle vincite è una fase cruciale per ogni giocatore, e l’applicazione offre non solo verifiche rapide, ma anche aggiornamenti in tempo reale sulle estrazioni e sui premi conquistati. Grazie a questo servizio, i partecipanti possono rimanere informati e non perdere mai l’opportunità di festeggiare una vincita.

Attenendosi a questi dettagli, il mondo del Superenalotto continua a offrire occasioni di divertimento e possibilità di vincita per tutti gli appassionati di giochi a premi in Italia.