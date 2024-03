Everywhere I Go – Coincidenze d'amore: la nuova commedia romantica turca su Mediaset Infinity - Occhioche.it

Una nuova passione televisiva turca su Mediaset Infinity

Una nuova serie turca è pronta a conquistare il cuore del pubblico italiano su Mediaset Infinity. Everywhere I Go – Coincidenze d’amore è una commedia romantica che promette di regalare emozioni e intrighi in 75 coinvolgenti episodi. I protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat, insieme ad altri talentuosi attori, promettono di tenere incollati gli spettatori alla poltrona.

La serie: un libero adattamento di successo

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore non è solo una serie di successo, ma è anche un’opera che ha saputo conquistare il cuore del pubblico turco. Premiata come miglior serie comica-romantica ai Golden Lens Awards, questa fiction è stata creata dagli sceneggiatori Deniz Yeşilgün e Esra Çetek Yılmazer, con la regia di Ender Mıhlar. Nonostante le basi della storia siano tratte dalla serie taiwanese Just You del 2013, i personaggi e gli intrecci narrativi di Everywhere I Go hanno saputo affermarsi con personalità e originalità.

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore: la trama che fa battere il cuore

Selin, interpretata dalla talentuosa Aybüke Pusat, è una giovane architetto determinata e brillante. La sua vita prende una svolta inaspettata quando trova la casa ideale da acquistare, solo per scoprire di dover condividerla con l’affascinante uomo d’affari Demir, interpretato da Furkan Andic. Un’inaspettata e romantica convivenza diventa presto il terreno fertile per una serie di situazioni imbarazzanti e divertenti, che metteranno alla prova la pazienza e i sentimenti dei due protagonisti.

La trama si sviluppa tra le mura di una casa condivisa e gli uffici di un’azienda in cui entrambi lavorano. Selin e Demir si trovano costantemente a dover affrontare le conseguenze della loro convivenza forzata, tra litigi, incomprensioni e momenti di intesa che fanno presagire qualcosa di più profondo. La chimica tra i due è evidente fin dall’inizio, ma riusciranno a superare gli ostacoli che la vita e il destino pongono loro dinanzi?

Everywhere I Go – Coincidenze d’amore promette di regalare al suo pubblico una storia avvincente, fatta di risate, tensioni e, soprattutto, di un amore destinato a sbocciare tra le difficoltà quotidiane. L’appuntamento è dal 1° marzo, su Mediaset Infinity, con un episodio nuovo ogni giorno della settimana.