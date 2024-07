Fedez attacca “Pomeriggio Cinque” e Myrta Merlino

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Fedez critiche senza mezze misure

Nel mirino di Fedez finisce il programma televisivo “Pomeriggio Cinque” e la conduttrice Myrta Merlino. Il rapper non ha risparmiato critiche verso gli inviati del programma, in particolare Michel Dessì che ha cercato insistentemente dichiarazioni da Fedez, addirittura appostandosi sotto casa sua per giorni. Durante una diretta su Twitch con “Il Rosso”, Fedez ha espresso affermazioni poco lusinghiere nei confronti di “Pomeriggio Cinque” e del suo staff.

Il rapper non ha avuto peli sulla lingua nel definire il programma televisivo come “di mda” e ha sottolineato che, nonostante ciò, preferisce ancora la sua attività su **Twitch. Ha puntato il dito contro l’eccessivo consumo di risorse elettriche necessario per la produzione di “Pomeriggio Cinque” sottolineando il suo dissenso nei confronti del programma condotto da Myrta Merlino e del reporter Michel Dessì. Le tensioni tra Fedez e il programma sono sfociate in diversi scontri verbali, tra cui un episodio durante il compleanno di Chiara Ferragni.

Le polemiche tra Fedez e Myrta Merlino

Non solo scontri con gli inviati, ma anche con la conduttrice Myrta Merlino. Fedez ha pubblicamente criticato la giornalista su Instagram, ironizzando sulle priorità dell’informazione e sulle iniziative giornalistiche riguardanti la sua vita privata. Dopo l’attacco social, è seguito un chiarimento tra i due, ma è emerso che si trattava semplicemente di una tregua e non di una risoluzione definitiva delle controversie.

