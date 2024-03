Fedez e la Fine del Podcast “Muschio Selvaggio”

La controversia legale tra Fedez e l’ex socio Luis Sal ha messo fine al podcast “Muschio Selvaggio”, nonostante tre puntate già registrate. Fedez e Mr. Marra, ora unico conduttore, hanno annunciato la decisione dopo l’uscita di scena di Luis Sal.

Fedez: L’Insostenibile Situazione dell’Ex Podcast

La disputa legale tra i due ex soci ha portato alla chiusura del podcast. Fedez ha dichiarato che la situazione era diventata insostenibile per tutti i coinvolti, sottolineando che le decisioni finali spetteranno ai giudici. Mr. Marra ha confermato che la questione non è ancora risolta.

Il Futuro Incerto di “Muschio Selvaggio”

Fedez ha espresso il desiderio di continuare il podcast in qualche modo, ma ha anche lasciato aperta la possibilità di un futuro diverso senza Luis Sal. La situazione resta incerta, ma entrambi i conduttori hanno mostrato interesse nel proseguire l’avventura lavorativa insieme, magari in un contesto diverso.