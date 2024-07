Fedez incontra Johnny Depp a Saint Tropez: un selfie inaspettato

Ultimo aggiornamento il 24 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il casual incontro in barca

Mentre si godeva il meritato relax sul suo yacht a Saint Tropez, Fedez ha incrociato il cammino di Johnny Depp. Dopo essersi recentemente esibito in un evento dedicato ad Andrea Bocelli in Toscana, Depp ha deciso di prolungare la sua permanenza in Italia approdando sulla costa azzurra. L’incontro tra i due personaggi, immortalato da selfie e post sui social, ha scatenato curiosità e entusiasmo tra i follower.

Le giornate di vacanza tra musica e amici

Oltre al memorabile scatto con Depp, le giornate di Fedez sono state animate da eventi musicali, collaborazioni e la presenza costante della sua compagna Garance Authiè. Le notizie sui possibili contrasti con la modella sono state fugate dalle immagini che li ritraggono insieme, circondati da amici, confermando un clima di serenità durante la vacanza.

Un gesto significativo

Nonostante le voci circolanti su presunti dissapori, Fedez ha deciso di riprendere a seguire la sua ex moglie sui social, suggerendo un’atmosfera di distensione e apertura verso il passato. Un gesto che ha alimentato ulteriori speculazioni sulla sfera personale del rapper, ma allo stesso tempo ha mostrato una volontà di pace e rispetto nelle relazioni.

Le vacanze di Fedez a Saint Tropez si rivelano un mix di sorprese, incontri esclusivi e momenti di condivisione che tengono banco sui social, regalando agli appassionati del rapper un’inedita prospettiva sul suo mondo privato.