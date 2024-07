Femminicidio a San Sperate: il caso di Francesca Deidda

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’ultimo messaggio: il mistero della scomparsa

Francesca Deidda, una donna di 42 anni, è sparita misteriosamente da San Sperate, lasciando dietro di sé solo un enigma. Il marito, Igor Sollai, autotrasportatore di 43 anni, ha tentato inizialmente di rassicurare parenti e amici, sfruttando il telefono della moglie per inviare messaggi ingannevoli e giustificare la sua improvvisa scomparsa. Tuttavia, gli inquirenti sono convinti che dietro a quei messaggi si nasconda un oscuro segreto: l’omicidio di Francesca.

La ricerca disperata: una rete di sospetti e menzogne

Nonostante le continue rassicurazioni fornite da Igor, la famiglia e le colleghe di Francesca non hanno mai smesso di cercarla e di chiedere aiuto per ritrovarla. Un messaggio sospetto inviato da una delle sue colleghe ha acceso i primi dubbi: il nome di una persona inesistente e una dimissione mai avvenuta hanno gettato luce su una situazione sempre più intricata. Mentre la ricerca di Francesca si intensificava, Igor tentava in tutti i modi di mantenere le apparenze, rifiutandosi di parlare al telefono con chiunque, inclusi parenti e amici.

La verità nascosta: l’arresto dell’indagato

Dopo giorni di interrogatori e indagini serrate, la verità ha finalmente visto la luce: Igor Sollai è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Nonostante le sue continue negazioni e tentativi di depistaggio, le prove raccolte dagli inquirenti, soprattutto le tracce informatiche lasciate dall’indagato, hanno portato alla svolta del caso. Mentre il corpo di Francesca resta ancora disperso, la giustizia è pronta a fare luce su questo ennesimo, tragico femminicidio.

Approfondimenti