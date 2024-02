Ferilli pronta per Sanremo 2025: una risposta sincera da applausi

Sabrina Ferilli torna in tv con la serie tv “Gloria”

Grande attesa per il ritorno di Sabrina Ferilli sul piccolo schermo. Dopo dodici anni di assenza, l’attrice romana sarà protagonista della serie tv “Gloria”, in onda su Rai 1 a partire dal 19 febbraio. La serie, diretta da Fausto Brizzi, si distingue per il suo stile dissacrante e ironico, che prende di mira il mondo del cinema, della televisione, del divismo e di Hollywood.

Durante la conferenza stampa di presentazione della serie, Sabrina Ferilli ha risposto a una curiosa domanda riguardante il Festival di Sanremo. Come è noto, Amadeus ha annunciato che l’edizione del 2024 è stata la sua ultima. Alla domanda se sarebbe disponibile a prendere il suo posto, l’attrice ha risposto con un secco “assolutamente no”. Ha elogiato le capacità di Amadeus come conduttore e ha ammesso di non sentirsi all’altezza di sostituirlo. “Non saprei da che parte iniziare. Chissà chi sarà quel pazzo che dirà di sì al prossimo Festival…”, ha commentato ironicamente.

Paolo Bonolis in pole position per Sanremo 2025

Nelle ultime ore, si sono diffuse voci che indicano Paolo Bonolis come possibile conduttore del Festival di Sanremo nel 2025. Il conduttore di “Caio Darwin”, il cui contratto con Mediaset scadrà a giugno, è uno dei pochi nomi di peso che potrebbero riuscire a far dimenticare Amadeus. Bonolis ha già condotto il Festival in passato, ottenendo ottimi risultati. Inoltre, poche settimane fa, ha dichiarato di essere pronto a tornare sul palco dell’Ariston, a patto che gli venga data carta bianca per rinnovare la competizione canora.

La sfida di trovare un sostituto all’altezza di Amadeus

La decisione di Amadeus di lasciare il Festival di Sanremo ha creato una sfida per la Rai, che dovrà trovare un sostituto all’altezza. Tuttavia, fare meglio o anche solo eguagliare il successo di Amadeus sarà un’impresa titanica. Come ha sottolineato Sabrina Ferilli, il conduttore uscente è straordinario, preparato e capace di gestire ogni situazione. La sua abilità nel intrattenere e mettere a proprio agio gli ospiti è indiscutibile. Sarà interessante vedere chi accetterà la sfida di condurre il prossimo Festival di Sanremo e se riuscirà a soddisfare le aspettative del pubblico.

