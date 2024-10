Festival della Diplomazia 2024 presenta “Il potere della parola” con il contributo della prima influencer AI Francesca Giubelli

Il potere della parola è una serie composta da dieci video conversazioni, ideata e condotta da Michele Gerace, fondatore della Scuola sulla Complessità. Questo progetto nasce all’interno della XV edizione del Festival della Diplomazia, evento fondato da Giorgio Bartolomucci e in programma a Roma dal 16 al 25 ottobre 2024. La serie invita a riflettere su come le parole influenzino il nostro modo di vivere e interagire, sia a livello personale che professionale.

L’importanza delle parole nella vita quotidiana e professionale

La serie esplora l’importanza delle parole in diversi contesti della nostra vita, tra cui l’amore, la famiglia, l’amicizia, le istituzioni, le aziende e le relazioni interpersonali. Michele Gerace, attraverso queste conversazioni, si interroga sull’influenza delle parole nei vari ambiti della società, con particolare attenzione alla politica e alla vita di comunità. Come sottolinea Gerace, c’è una parola, magnifica e al tempo stesso terribile, sacra, che rappresenta conoscenza, creazione, insegnamento e legge: la convivenza.

Un cast di esperti e personalità influenti

Gli episodi della serie vedono la partecipazione di esperti e figure illustri, tra cui:

Paolo D’Achille , presidente dell’Accademia della Crusca, che affronta il tema Testo e Contesto .

, presidente dell’Accademia della Crusca, che affronta il tema . Giorgio Vallortigara , neuroscienziato, che discute di Scienza e coscienza .

, neuroscienziato, che discute di . Don Vincenzo D’Adamo , rettore della Chiesa Sant’Ignazio di Loyola, che esplora Dal Caos al Cosmo .

, rettore della Chiesa Sant’Ignazio di Loyola, che esplora . Angela Padrone , giornalista e autrice di “Scrivere al tempo di ChatGPT”, che parla di Sopra le righe .

, giornalista e autrice di “Scrivere al tempo di ChatGPT”, che parla di . Luigi Cavanna , medico oncologo, e Francesco Iannello , avvocato e regista, che trattano il tema dell’ Umanizzazione .

, medico oncologo, e , avvocato e regista, che trattano il tema dell’ . Silvia Andreoli , esperta di fiabe, che discute di Alleanza .

, esperta di fiabe, che discute di . Simona Tedesco , direttore di Dove – Corriere della Sera, che parla di Impronte .

, direttore di Dove – Corriere della Sera, che parla di . Roberto Sgalla , direttore del Centro Studi Americani, che esplora il tema della Fantasia .

, direttore del Centro Studi Americani, che esplora il tema della . Edoardo Bellafiore , direttore della ContaminAction University, e Guido Stratta , manager e fondatore dell’Accademia della Gentilezza, che trattano il tema della Gentilezza .

, direttore della ContaminAction University, e , manager e fondatore dell’Accademia della Gentilezza, che trattano il tema della . Valeria Fossatelli, co-creatrice della influencer virtuale Francesca Giubelli, che parla de La realtà tra reale e virtuale.

La XV edizione del Festival della Diplomazia e il tema del potere

Nel 2024, il Festival della Diplomazia celebra la sua XV edizione con il prestigioso riconoscimento della Medaglia del Presidente della Repubblica. Intitolata “Looking for Cratos”, l’edizione si concentra sul tema del Potere e i suoi molteplici volti (Power and its countless faces). L’evento è sostenuto dal Ministero degli Esteri, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione e del Parlamento Europeo, e da oltre 70 Ambasciate, 9 Università e numerosi partner scientifici.

Un invito a scoprire la serie su YouTube

Tutti i video della serie sono disponibili su YouTube, offrendo uno spunto per approfondire il potere delle parole e la loro influenza nella nostra quotidianità. Un’occasione per riflettere sulla complessità del linguaggio e il suo ruolo nella nostra vita personale, sociale e globale.