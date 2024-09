Fiera dei Sapori d’Italia a Frascati 2024: un percorso tra le eccellenze culinarie del paese

Dal 19 al 29 settembre 2024, a Frascati torna l’appuntamento con la Fiera dei Sapori d’Italia, un evento che promette un viaggio straordinario attraverso i sapori e i vini delle diverse regioni italiane. Ospitata nella suggestiva Villa Torlonia, la manifestazione è un’occasione imperdibile per gli amanti della buona cucina e del vino di qualità.

Un viaggio attraverso le tradizioni culinarie italiane

La Fiera dei Sapori d’Italia si sviluppa in un percorso enogastronomico che permette di scoprire alcune delle ricette più rappresentative del nostro paese. Dalla cacio e pepe romana ai canederli del Trentino Alto Adige, passando per i panzerotti pugliesi e i cannoli siciliani, ogni visitatore potrà assaporare piatti iconici della tradizione italiana.

Ad accompagnare questi piatti ci sarà una selezione di vini DOC e DOCG, offrendo una panoramica completa delle eccellenze vinicole italiane. Potrete degustare un Barolo piemontese, un Chianti toscano, un fresco Frascati o un corposo Primitivo pugliese, fino ad arrivare ai rossi del sud come il Nero d’Avola.

Cucina, vino e spettacolo: un evento per tutti i gusti

La fiera non si limita solo alla degustazione. Infatti, il programma dell’evento include anche show cooking con chef di fama come Max Mariola e Giorgione, che guideranno il pubblico nella preparazione di piatti tipici. Non mancheranno inoltre masterclass sui vini e la cucina, nonché laboratori per bambini per coinvolgere tutta la famiglia in questa celebrazione del gusto.

Per partecipare alle degustazioni, sarà possibile acquistare un carnet di gettoni del valore di 10 euro (10 gettoni), utilizzabili per provare le specialità proposte dagli stand regionali. I gettoni possono essere acquistati in loco o in prevendita online.

Un evento che celebra la cultura enogastronomica

L’evento è organizzato da Valica S.p.a, in collaborazione con la Regione Lazio e l’ARSIAL, ed è patrocinato dal Comune di Frascati. La fiera rappresenta una vera e propria celebrazione delle eccellenze culinarie italiane, dove prodotti tipici, vini e ricette tradizionali vengono messi in mostra per promuovere il patrimonio culturale del nostro paese.

Secondo gli organizzatori, la Fiera dei Sapori d’Italia non è solo un’occasione per assaporare piatti deliziosi, ma anche un’opportunità per valorizzare le tradizioni gastronomiche che spesso influenzano le scelte turistiche, attirando visitatori da tutto il mondo.

Orari e informazioni utili

La Fiera dei Sapori si terrà presso Villa Torlonia a Frascati, con i seguenti orari:

Lunedì – Venerdì : 18.00 – 23.30

: 18.00 – 23.30 Sabato e Domenica: 12.00 – 23.30

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per maggiori informazioni, visitare il sito ufficiale fieradeisaporiditalia.it o inviare un messaggio WhatsApp al +39 349 597 1079.

Non perdere l’occasione di immergerti nel cuore della tradizione enogastronomica italiana e di vivere un’esperienza indimenticabile tra i sapori unici del nostro paese!