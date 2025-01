Firmato il contratto di locazione per Viminale 1: l’Istituto Romano San Michele punta alla valorizzazione immobiliare

Ultimo aggiornamento il 8 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Il 7 gennaio 2025 è una data significativa per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP). È stato siglato il contratto di locazione per l’immobile di proprietà dell’Ente, situato a Roma, in Viminale 1, al termine di una procedura di gara pubblica volta a garantire trasparenza e gestione ottimale del patrimonio immobiliare. Questo traguardo rappresenta un esempio concreto di come l’ASP stia lavorando per migliorare i servizi offerti alla cittadinanza.

Valorizzare il patrimonio immobiliare: una priorità strategica

Il Presidente Libanori ha evidenziato l’importanza di questo risultato per l’Ente, sottolineando:

“I proventi delle locazioni dei nostri immobili rappresentano una risorsa essenziale per alimentare i servizi dedicati ai cittadini.”

La valorizzazione del patrimonio non è solo una scelta economica, ma una strategia che punta a trasformare le proprietà dell’ASP in risorse vitali per la comunità, con un focus particolare sulle persone in condizioni di maggiore vulnerabilità.

Una gestione che guarda al futuro

L’operazione di locazione di Viminale 1 non si limita a un risultato amministrativo, ma rappresenta un esempio concreto di gestione lungimirante. Attraverso questo modello, l’ASP riesce a:

Creare risorse economiche da destinare ai servizi sociali e assistenziali.

da destinare ai servizi sociali e assistenziali. Promuovere il valore di immobili storici e strategici.

e strategici. Consolidare un sistema di gestione basato su trasparenza e sostenibilità.

Il 2025: nuovi progetti e obiettivi ambiziosi

La firma di questo contratto segna l’inizio di un anno ricco di prospettive per l’ASP. Tra gli obiettivi principali per il 2025 spiccano:

Continuare a ottimizzare il patrimonio immobiliare , generando risorse utili per la comunità.

, generando risorse utili per la comunità. Potenziare i servizi assistenziali con nuove iniziative rivolte a cittadini e famiglie.

con nuove iniziative rivolte a cittadini e famiglie. Rafforzare il legame tra efficienza amministrativa e impatto sociale.

Un esempio di equilibrio tra efficienza e solidarietà

L’operazione di Viminale 1 dimostra come una gestione oculata del patrimonio pubblico possa avere un impatto positivo sulla qualità della vita dei cittadini. L’ASP, con la sua strategia basata su trasparenza ed efficienza, si conferma un esempio virtuoso di amministrazione, capace di unire responsabilità economica e attenzione alle esigenze della comunità.

Attraverso progetti come questo, l’ASP non solo contribuisce alla crescita del territorio, ma pone le basi per una società più equa e inclusiva, dove ogni risorsa viene messa al servizio del benessere collettivo.