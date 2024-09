Flash mob a Roma per sensibilizzare sui rischi del colesterolo e delle malattie cardiovascolari

Ultimo aggiornamento il 29 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Nella cornice storica di Roma, un evento di grande impatto visivo ha richiamato l’attenzione sulla salute cardiovascolare e sull’importanza di monitorare i livelli di colesterolo. Un flash mob ha visto la partecipazione di undici partecipanti che, vestiti con grandi sfere gialle, hanno simboleggiato il colesterolo LDL, noto per ostruire le arterie e causare gravi problemi di circolazione. Questa iniziativa, promossa da Daiichi Sankyo Italia, è stata organizzata in occasione della Giornata Mondiale del Cuore ed ha rappresentato un richiamo urgente alla consapevolezza riguardo le patologie cardiache e cerebrali.

Il contesto delle malattie cardiovascolari in Italia

Dati allarmanti e bisogni di sensibilizzazione

In Italia, il panorama delle malattie cardiovascolari è preoccupante, con circa 9,6 milioni di individui colpiti da patologie cardio-cerebrovascolari. Un dato ancor più significativo è che più della metà di queste persone, il 54%, sono donne. Ogni anno registriamo 800.000 nuove diagnosi, rendendo queste malattie la prima causa di morte nel Paese, responsabili del 30,8% dei decessi totali. In altre parole, circa 1 persona su 3 perde la vita a causa di problemi legati al sistema cardiovascolare.

Questa emergenza sanitaria è accentuata dalla necessità di un intervento tempestivo e di misure preventive, sia a livello individuale che collettivo. I comportamenti salutari e controlli regolari sono fondamentali per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari gravi come infarti e ictus.

La giornata di sensibilizzazione: “Liberiamo la circolazione dal colesterolo”

Un’iniziativa supportata da importanti associazioni

Il flash mob è stato parte integrante della giornata di sensibilizzazione “Liberiamo la Circolazione dal Colesterolo”, patrocinata da diverse associazioni e fondazioni attive nel campo della salute cardiovascolare, tra cui A.L.I.Ce Italia Odv e Conacuore Odv. Il sostegno di Roma Capitale ha arricchito l’importanza dell’evento, permettendo di avvicinare ancora di più i cittadini ai temi legati alla salute del cuore.

L’iniziativa è stata accompagnata da screening cardiologici gratuiti, resi possibili grazie alla partecipazione di Federlazio. I passanti hanno potuto usufruire di controlli su pressione arteriosa, frequenza cardiaca e ecocardiogrammi a una derivazione, insieme alla misurazione della frequenza respiratoria. Questi servizi gratuiti hanno offerto alla comunità un’opportunità preziosa per capire meglio il proprio stato di salute e per recepire informazioni cruciali sui rischi legati al colesterolo.

La voce della scienza: prevenzione e adesione ai trattamenti

Il parere degli esperti sul colesterolo e la salute cardiovascolare

Intervenendo durante l’evento, il professor Alberico Catapano, dell’Università degli Studi di Milano e Multimedica Irccs, ha sottolineato come il progresso della medicina offra oggi strumenti terapeutici efficaci per prevenire gli eventi cardiovascolari. Tuttavia, ha rimarcato che l’adesione attiva e costante a stili di vita salutari e alle terapie farmacologiche indicate dai medici gioca un ruolo cruciale per la salute dei pazienti.

Secondo il professor Catapano, la formazione di ottime abitudini alimentari e l’esercizio fisico regolare dovrebbero diventare parte integrante della vita quotidiana, non solo per le persone già affette da patologie cardiovascolari, ma anche per chiunque desideri preservare la propria salute nel lungo termine. Le evidenze scientifiche sono chiare: una buona gestione del colesterolo è fondamentale per ridurre l’incidenza di malattie cardiache e migliorare la qualità della vita.