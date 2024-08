Folgore durante manifestazione: grave il vicesindaco di Ceres Mauro Poma

Ultimo aggiornamento il 4 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Un grave incidente ha colpito la comunità di Ceres, in provincia di Torino, dove il vicesindaco Mauro Poma, di 68 anni, è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Molinette di Torino. L’uomo è stato vittima di un infortunio durante un evento sportivo organizzato nelle Valli di Lanzo, noto come Valliadi. Attualmente, è in terapia intensiva dopo aver subito un arresto cardiaco prolungato a causa di una folgorazione.

L’incidente e i soccorsi

La dinamica dell’incidente

Durante il corso della manifestazione sportiva, Mauro Poma si è appoggiato a un palo in ferro, parte della struttura temporanea allestita per il servizio di ristorazione, quando ha subito una folgorazione. Il contatto con il palo, presumibilmente sotto tensione, ha causato una scarica elettrica che lo ha fatto cadere a terra in stato di incoscienza. I testimoni presenti hanno descritto la scena come particolarmente drammatica, con Poma che è immediatamente apparso privo di vita, scatenando un’immediata reazione tra gli organizzatori e i presenti.

Intervento dei soccorsi

La situazione critica ha richiesto un tempestivo intervento dei servizi di emergenza. Sono stati chiamati i sanitari e i vigili del fuoco, i quali sono arrivati rapidamente sul posto per prestare soccorso. Dopo le prime manovre di rianimazione, è stato deciso di trasferire il vicesindaco in elisoccorso all’ospedale Molinette di Torino, dove sono state avviate le procedure necessarie per la sua stabilizzazione. La rapidità e l’efficacia dei soccorsi hanno rivestito un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza, sottolineando l’importanza della preparazione e delle risorse in scenari di crisi.

Le condizioni di salute attuali

Terapia intensiva e prognosi

Attualmente, Mauro Poma è ricoverato in terapia intensiva, intubato, e con prognosi riservata. Il quadro clinico è monitorato costantemente dal personale medico, data la gravità dell’arresto cardiaco da cui è reduce. La prognosi è delicata e gli esperti stanno valutando i possibili risvolti a lungo termine della folgorazione e dell’arresto cardiaco. Le condizioni del vicesindaco sono state comunicate ai familiari, che si trovano al suo fianco in ospedale, in attesa di aggiornamenti sul suo stato di salute.

Reazioni della comunità e significato dell’incidente

L’incidente ha suscitato una forte risposta emotiva nella comunità di Ceres e nelle Valli di Lanzo, che si sono unite in preghiera e solidarietà per il vicesindaco. Poma è una figura ben conosciuta e rispettata nel territorio, noto per il suo impegno e dedizione verso la comunità. Alla luce dell’incidente, è previsto un approfondimento sulle misure di sicurezza da adottare durante eventi pubblici, in particolare su aspetti legati alla gestione dell’elettricità e alla sicurezza delle strutture temporanee.

La situazione continua a evolversi e il personale sanitario fornirà aggiornamenti man mano che nuove informazioni emergeranno. La comunità rimane in attesa, sperando in un pronto recupero di Mauro Poma, un simbolo di dedizione e servizio pubblico.