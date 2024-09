Forum ANSA Incontra: Sostenibilità e Sicurezza nel Mondo dei Giocattoli in Quando ad Assogiocattoli

Ultimo aggiornamento il 10 Settembre 2024 by Redazione

In un’epoca in cui i temi legati alla sostenibilità e all’inclusività sono sempre più presenti nel dibattito pubblico, il Forum di ANSA Incontra costituisce un’importante iniziativa per approfondire le questioni riguardanti il mondo dei giocattoli. Questo evento, organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli dell’agenzia, si terrà venerdì 11 settembre 2024, in occasione del Press Day di Assogiocattoli. Sarà visibile online su ANSA.it a partire dalle ore 12.

temi centrali del forum

Sostenibilità e impatto ambientale

Uno dei punti focali del forum sarà la sostenibilità. Oggi, i produttori di giocattoli sono sempre più sollecitati a considerare l’impatto ambientale delle loro creazioni. La questione non è solo legata alla scelta dei materiali, ma anche ai processi produttivi e al ciclo di vita dei prodotti. Numerosi studi dimostrano che una parte significativa dei giocattoli in commercio è realizzata con plastica derivata da fonti non rinnovabili. Pertanto, le aziende stanno cercando di spostarsi verso alternative eco-sostenibili, come materiali riciclati o biodegradabili. Gli esperti del settore, come Maurizio Cutrino, direttore di Assogiocattoli, discuteranno in dettaglio i progressi e le sfide nella creazione di giocattoli più responsabili e meno nocivi per il pianeta.

Inclusività e accessibilità

Accanto alla sostenibilità, il forum affronta anche il tema dell’inclusività. È cruciale che i giocattoli siano accessibili a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive. Le aziende sono sempre più impegnate a sviluppare prodotti che non solo rispettano questi principi, ma che siano anche in grado di stimolare e promuovere l’inclusione tra i più giovani. Beatrice Broggi, marketing director toys di Chicco Artsana, apporterà la sua esperienza e la sua visione in merito a come le aziende possano contribuire a creare un ambiente ludico più inclusivo, incoraggiando i bambini a giocare e interagire tra loro.

ospiti illustri in studio

Profili dei relatori

Il forum non sarebbe completo senza il contributo dei suoi ospiti, figure di spicco nel mondo del gioco e dell’intrattenimento. Paolo Lucci, fondatore di Milano Licensing Day, condividerà la sua esperienza sul licensing e sull’impatto che le tendenze del mercato hanno sulla produzione di giocattoli. Giovanni Clementoni, amministratore delegato di Clementoni, porterà un’analisi sui valori fondamentali che guidano il settore, parlando di come la visione di un’azienda possa influenzare la sostenibilità e la sicurezza dei prodotti.

La voce di un giocatore

Oltre agli esperti dell’industria, il forum avrà anche un ‘papà giocatore’ d’eccezione: Rudy Zerbi. La sua partecipazione porterà la prospettiva di un genitore attento alla qualità e alla sicurezza dei giocattoli per i propri figli. Zerbi discuterà di come le aziende possano comunicare meglio e coinvolgere i genitori nel processo di scelta dei prodotti, creando un dialogo costruttivo tra produttori e consumatori.

formato e accesso all’evento

Dettagli organizzativi

Il Forum di ANSA Incontra sarà trasmesso in streaming l’11 settembre 2024, a partire dalle 12. Gli spettatori potranno assistere all’incontro dalle loro case, accedendo al portale ANSA.it. Questa modalità non solo amplia il raggio di partecipazione, coinvolgendo un pubblico più vasto, ma permette anche di archiviare l’evento per future consultazioni. La piattaforma offre una serie di informazioni utili e contenuti aggiuntivi legati ai temi discussi, assicurando che il dibattito continui ben oltre il giorno dell’evento.

Importanza dell’interazione

Uno degli obiettivi di questo forum è favorire l’interazione tra gli esperti e il pubblico. Le domande e le curiosità degli spettatori saranno accolte e discusse in tempo reale, rendendo l’evento un’occasione non solo per ascoltare, ma anche per partecipare attivamente. Sarà un’opportunità unica per approfondire temi di grande rilevanza sociale e culturale, spingendo il pubblico a riflettere sulla qualità e sull’impatto dei giocattoli nella vita dei più piccoli.