Fumone sotto attacco delle fiamme: evacuate quattro famiglie mentre il fronte di fuoco avanza

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

L’emergenza incendi nel piccolo comune di Fumone, in provincia di Frosinone, ha costretto le autorità a evacuare quattro famiglie, con il fuoco che ha assediato le loro abitazioni. La situazione è critica e prosegue l’intervento dei Vigili del Fuoco per contenere l’avanzata delle fiamme, che minacciano di coinvolgere ulteriori abitazioni. Vediamo ora nel dettaglio l’evolversi della situazione.

Le evacuazioni per il pericolo imminente

La decisione delle autorità

Le fiamme hanno circondato le abitazioni a partire dal pomeriggio, costringendo il comandante della Polizia Municipale di Fumone a dichiarare la necessità di evacuare quattro famiglie per garantire la loro sicurezza. Le operazioni di evacuazione sono state condotte con grande cautela, vista la rapidità con cui il fronte di fuoco si stava ampliando. Le famiglie evacuate sono state trasferite in luoghi sicuri, mentre la Polizia Municipale monitora costantemente la situazione.

Il numero di abitazioni a rischio

Fonti non ufficiali indicano che circa trenta abitazioni si trovano sulla traiettoria delle fiamme. Le dimensioni dell’incendio sono amplificate dalle condizioni metereologiche e dalla vegetazione della zona, rendendo difficile la previsione dell’ulteriore sviluppo dell’emergenza. Le autorità locali stanno lavorando per stabilire un piano di evacuazione più ampio, considerando che il numero di case potenzialmente minacciate potrebbe aumentare.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I mezzi impiegati

Nell’immediato, tutti i Vigili del Fuoco della provincia di Frosinone, tranne il distaccamento di Cassino, sono stati mobilitati per affrontare l’emergenza. A supporto delle operazioni di spegnimento, sono stati impiegati tre elicotteri, con l’aggiunta di un quarto mezzo fornito dai Carabinieri. L’intervento terrestre è supportato da operazioni aeree, che mirano a contenere il fuoco dall’alto e prevenire la sua ulteriore espansione.

Danni e incidenti

Durante le operazioni di spegnimento, è importante segnalare che due mezzi dei Vigili del Fuoco sono stati accerchiati e distrutti dalle fiamme. Fortunatamente, non si registrano incidenti tra il personale di emergenza. Tuttavia, sono stati riportati diversi casi di intossicazione tra i soccorritori, dovuti all’inalazione di fumi tossici generati dal rogo. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione per garantire la salute e la sicurezza degli operatori coinvolti.

Le prospettive future

Monitoraggio e prevenzione

Nonostante gli sforzi in corso, permane l’incertezza sul futuro dell’incendio. Le previsioni non offrono garanzie su quando la situazione potrà essere riportata sotto controllo. Le autorità locali, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, stanno pianificando ulteriori azioni e strategie per limitare i danni e prevenire eventuali nuove evacuazioni di abitazioni nel comune di Fumone.

La comunità in stato di allerta

La comunità di Fumone si trova in uno stato di allerta, con le autorità locali che forniscono aggiornamenti costanti sulla situazione. I residenti sono invitati a mantenere la calma e a seguire le direttive impartite dalle forze dell’ordine. L’attenzione rimane alta, mentre si prosegue con gli sforzi per arginare l’incendio e garantire la sicurezza della popolazione.