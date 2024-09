Furti seriali nella Leroy Merlin di Fiumicino: due dipendenti arrestati e un danno di un milione di euro

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Un’operazione dei Carabinieri della compagnia Aeroporti ha portato all’arresto di due dipendenti della Leroy Merlin situata nel parco commerciale Da Vinci di Fiumicino. L’azienda è stata colpita da furti ripetuti per un valore complessivo stimato di circa un milione di euro. I prodotti rubati venivano poi rivenduti clandestinamente. L’operazione si inserisce in un più ampio contesto di indagini avviate per mettere fine a un fenomeno sempre più diffuso.

I furti e i modus operandi

Le modalità delle rapine

I furti perpetrati dai due dipendenti infedeli, un uomo bulgaro di 27 anni e un italiano di 28, sono avvenuti tra gennaio 2022 e agosto 2023. Sfruttando il loro accesso privilegiato al magazzino e alla logistica della Leroy Merlin, hanno potuto rubare merce di vario genere, compresi condizionatori, utensili da lavoro e altre forniture. La sicurezza interna dell’azienda non è risultata sufficientemente robusta da prevenire queste attività illecite, il che ha consentito ai sospettati di adottare un approccio sistematico e seriale ai furti.

La rivendita dei prodotti rubati

I prodotti sottratti venivano immessi in un mercato parallelo, dove venivano rivenduti a prezzi notevolmente ridotti. Questo mercato ‘sottobanco’ attirava clienti che, attratti da offerte imperdibili, spesso non sapevano del loro reale stato di provenienza. La scoperta di tale circuito informale si è rivelata un tassello fondamentale di un’indagine che ha permesso di mettere la parola fine a questa pratica illegittima.

L’indagine e le misure cautelari

Origine dell’indagine

L’indagine è stata avviata nel marzo 2023, in seguito a una denuncia presentata dal responsabile del punto vendita, preoccupato per le anomalie nei dati di inventario. I risultati delle indagini hanno rivelato l’entità del danno subito dall’azienda, che nel 2022 ha segnato perdite pari a circa 800.000 euro. Grazie all’intervento dei Carabinieri, questa cifra si è dimezzata nel 2023, dimostrando l’efficacia delle operazioni investigative.

Le azioni legali

La Procura di Civitavecchia ha emesso un’ordinanza cautelare nei confronti dei dipendenti coinvolti, con uno dei due destinatario di arresti domiciliari e l’altro soggetto a un divieto di dimora nel comune di Fiumicino. Inoltre, altre venti persone sono attualmente indagate per vari gradi di coinvolgimento nella vicenda, segno che l’inchiesta potrebbe estendersi ulteriormente. Gli inquirenti stanno continuando a esaminare documenti e testimonianze per appurare eventuali ulteriori implicazioni da parte del personale di vendita e dei collaboratori dell’azienda.

Impatti economici e futuri sviluppi

Danni all’azienda

Il danno economico subito dalla Leroy Merlin non è limitato ai furti stessi, ma incide anche sulla reputazione aziendale. Le conseguenze di tali crimini possono influenzare la fiducia dei clienti e la percezione del marchio nel mercato. La riduzione delle perdite nel 2023, pur se positiva, evidenzia la necessità di un monitoraggio più severo delle attività interne e di una ristrutturazione dell’approccio alla sicurezza.

Prospettive future

L’azienda sta ora valutando come rimediare a questa situazione e proteggersi da futuri furti. Questo può includere l’installazione di sistemi di sicurezza più avanzati e maggiore formazione per il personale sulla rilevazione di attività sospette. Inoltre, le forze dell’ordine continueranno a monitorare situazioni simili in altri punti vendita, contribuendo così a una lotta più ampia contro il furto al dettaglio e i crimini legati al commercio.