Futuro assicurato per il Santa Lucia: accordo per l’amministrazione straordinaria

10 Settembre 2024

Il recente incontro al ministero delle Imprese e del Made in Italy ha portato notizie positive per l’IRCCS SANTA LUCIA. La fondazione, dopo aver valutato la proposta per due giorni, ha deciso di accettare l’amministrazione straordinaria. Questa decisione arriva in un contesto di crescente preoccupazione per il futuro dell’istituto, accreditato come punto di riferimento nella riabilitazione neurologica e neuro-motoria. Il passo avanti è stato accolto con favore da tutte le parti coinvolte, segnando così l’inizio di una nuova fase per garantire continuità e sviluppo all’istituzione.

Un incontro risolutivo al ministero

Le dichiarazioni del ministro Urso

Alla conclusione della riunione, il ministro Adolfo Urso ha descritto l’incontro come “risolutivo”, sottolineando che la decisione della proprietà è stata influenzata dalle richieste unitarie di sindacati e istituzioni. “La richiesta unanime delle forze sociali e sindacali è stata accolta”, ha dichiarato il ministro, evidenziando l’importanza di trovare una soluzione che garantisse il futuro di un’eccellenza nel settore sanitario. L’amministrazione straordinaria, ha proseguito Urso, è vista come un modo per preparare il terreno per il futuro, assicurando così che venga mantenuto un servizio pubblico di qualità.

Questa nuova direzione, ha aggiunto il ministro, richiederà anche un affinamento degli strumenti legislativi in collaborazione con le forze sindacali. L’obiettivo è quello di promuovere un modello di gestione che non solo tuteli i lavoratori, ma che garantisca anche standard elevati di assistenza ai pazienti.

Il supporto del presidente della regione Lazio

Sulla stessa lunghezza d’onda si è espresso il presidente del LAZIO, Francesco Rocca. Commentando i risultati, Rocca ha evidenziato come la coesione istituzionale abbia portato a questo traguardo. Il suo messaggio è stato chiaro: l’unità tra le diverse forze politiche e sociali è stata decisiva. “Oggi abbiamo ottenuto un primo importante risultato”, ha affermato, incoraggiando le parti a continuare a lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile per l’IRCCS SANTA LUCIA.

Il ruolo dei sindacati e delle mobilitazioni

L’importanza della mobilitazione sindacale

I sindacati hanno avuto un ruolo cruciale in questo processo di cambiamento. Con unite azioni di mobilitazione, hanno spinto per “salvare” l’istituto. Le loro celebrazioni sono state evidenti al termine dell’incontro al ministero, con il segretario generale della CGIL Roma e Lazio, Natale Di Cola, che ha ringraziato i lavoratori per la loro tenacia. “La lotta paga!”, ha dichiarato, esprimendo il suo soddisfacimento per il risultato ottenuto. Questa vittoria non solo rappresenta un impegno per la salvaguardia della struttura, ma anche un passo verso una gestione più equilibrata tra pubblico e privato.

Inoltre, Di Cola ha esortato a mantenere alta l’attenzione su altre sfide in corso, ribadendo che l’obiettivo finale è quello di garantire un servizio pubblico soddisfacente, mantenendo adeguati livelli occupazionali e salariali per i lavoratori coinvolti. “Non è solo una questione di lavoro, ma un’intera garanzia di salute per la cittadinanza.”

La visione dei segretari generali

Anche Enrico Coppotelli, segretario generale della CISL del Lazio, ha condiviso il suo entusiasmo per il risultato. Ha rimarcato come quest’idea di amministrazione straordinaria possa facilitare la continuità dell’assistenza e della ricerca nelle neuroscienze. La qualità dei servizi offerti ai cittadini è, per lui, una priorità chiara. “Questa decisione è in linea con ciò che abbiamo sempre auspicato”, ha concluso sopra l’importanza di un approccio pubblico nella gestione della struttura.

Le reazioni politiche e le prospettive future

L’appoggio bipartisan

Il risultato ottenuto ha suscitato reazioni positive da parte di entrambe le forze politiche di maggioranza e opposizione, evidenziando un’ampia convergenza sull’argomento. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affermato che l’amministrazione straordinaria rappresenta un’opportunità per garantire la continuità e i tempi necessari per rilanciare il Santa Lucia, considerato uno dei centri di eccellenza nell’ambito della salute pubblica.

L’ampia approvazione del piano di amministrazione straordinaria è vista dunque come un modo per affrontare le sfide future con maggiore determinazione e pragmatismo. Con la garanzia di un futuro radioso, il Santa Lucia si prepara a proseguire la sua missione nell’assistere gli utenti nei percorsi di riabilitazione e ricerca, rimanendo un simbolo di eccellenza nel panorama sanitario italiano.

La prossima fase del dibattito

Con questo primo esito positivo, le parti ora dovranno lavorare su una ‘fase 2’ rappresentata come “difficile e delicata” secondo le parole dell’ex assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Gli sviluppi futuri dipenderanno da una gestione sapiente che metta al centro non solo i vertici istituzionali ma anche la comunità coinvolta, assicurando un approccio inclusivo e responsabile verso la salute e il benessere collettivo. “Il cammino è lungo, ma le basi sono state gettate per un futuro a favore della salute e della dignità di tutti.”