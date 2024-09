G7 Agricoltura a Siracusa: un evento inclusivo con focus su agricoltura e pesca e forum con dieci Paesi africani

Ultimo aggiornamento il 11 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

Il G7 Agricoltura, che si svolgerà a Siracusa dal 26 al 28 settembre, si preannuncia come un evento di grande importanza per il Sistema Italia. Quest’anno, l’incontro di alto livello sarà aperto a una varietà di attori, inclusi studenti e rappresentanti di dieci Paesi africani. Con oltre 120 convegni in programma, il salone dell’agricoltura si propone non solo di affrontare le sfide attuali del settore, ma anche di mettere in luce l’importanza di una collaborazione internazionale in questo ambito.

un forum internazionale unico: la partecipazione di dieci paesi africani

Uno degli aspetti più innovativi del G7 Agricoltura di quest’anno è il coinvolgimento diretto di dieci Paesi africani, un’opportunità unica di dialogo e collaborazione. Questo forum rappresenta un passo importante per l’inclusione delle diverse realtà agricole mondiali e il riconoscimento delle sfide comuni. È fondamentale comprendere le dinamiche agricole che si svolgono in contesti diversi e come le strategie adottate possano influenzare la sicurezza alimentare globale.

La partecipazione di paesi africani non solo arricchisce il dibattito, ma promuove anche una visione integrata e sostenibile, condividendo esperienze e buone pratiche. In un contesto in cui l’agricoltura rappresenta una delle colonne portanti delle economie emergenti, è essenziale instaurare forme di cooperazione che favoriscano lo sviluppo e l’innovazione.

un evento multidimensionale: dalla pesca all’ippica

Il G7 Agricoltura di Siracusa non si limiterà solo ad affrontare questioni relative all’agricoltura. Per la prima volta, il comparto della pesca avrà un ruolo da protagonista, contribuendo con temi di rilevanza come il rilancio del settore e l’acquacoltura. La scelta di includere la pesca nel dibattito riflette la consapevolezza che il successo del settore agricolo è intrinsecamente legato a quello della pesca, entrambe attività fondamentali per la sostenibilità alimentare.

Inoltre, saranno pianificati incontri specifici per discutere delle agromafie, delle aree interne e montane e della valorizzazione dei prodotti tipici. Ci sarà anche uno spazio dedicato all’ippica, un settore storico e culturale del made in Italy, sottolineando l’ampio raggio di interessi che caratterizza l’agricoltura italiana.

un palcoscenico di eccellenza: Divinazione Expo 24 e oltre 200 stand gastronomici

In preparazione al G7, si svolgerà Divinazione Expo 24, un’importante manifestazione dedicata alle eccellenze gastronomiche italiane. Questa fiera, che si terrà sempre a Siracusa dal 21 al 29 settembre, sarà inaugurata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ospiterà oltre 200 stand aperti al pubblico. L’Expo rappresenterà una vetrina eccellente per le specialità culinarie del nostro Paese, esplorando così il legame tra agricoltura e cultura gastronomica.

Questo evento costituirà un’importante opportunità di networking e di promozione per i produttori locali e diversi operatori del settore. Creando un legame diretto tra produttori e consumatori, si favorirà la diffusione delle indicazioni geografiche protette e dei prodotti tipici, essenziali per la valorizzazione del territorio.

motivi chiave: sovranità alimentare e sviluppo sostenibile

Durante la conferenza stampa di presentazione del G7, il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida, ha delineato i temi chiave dell’incontro. La sovranità alimentare, intesa come libertà di produrre e scegliere gli alimenti, sarà al centro della discussione. La necessità di garantire a tutti un accesso a cibo di qualità è un argomento cruciale per il futuro dell’agricoltura non solo in Italia, ma in tutto il mondo.

Lollobrigida ha anche messo in evidenza l’importanza di sviluppare un’agricoltura più redditizia e sostenibile in collaborazione con i Paesi in via di sviluppo. L’attenzione alla formazione e alla conserve aiutano a promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. Questo approccio orientato alla sostenibilità garantirà speranza e sviluppo per le generazioni future.

Il G7 Agricoltura si prospetta come un evento di grande impatto, rappresentando un’opportunità non solo per il settore agricolo, ma anche per il dialogo e la cooperazione internazionale.