Giovanni Libanori annuncia: l’ASP San Michele stipula un contratto di comodato d’uso gratuito con il Municipio VIII per aiutare i senzatetto

Ultimo aggiornamento il 24 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

L’ASP San Michele ha siglato un contratto di comodato d’uso gratuito con il Municipio VIII di Roma Capitale, con l’obiettivo di garantire ospitalità H24 alle persone senza fissa dimora. Questo accordo risponde all’emergenza invernale e fa parte del piano emergenze climatiche 2024-2025, volto a tutelare chi vive situazioni di disagio estremo.

Il sostegno del consiglio di amministrazione

Giovanni Libanori, presidente dell’ASP San Michele, ha spiegato che durante il consiglio di amministrazione del 22 ottobre, tutti i membri hanno approvato con convinzione l’accordo. “Ringrazio i consiglieri per il loro sostegno. Abbiamo deciso di mettere a disposizione alcuni locali per un centro di accoglienza destinato a chi ne ha più bisogno”, ha dichiarato Libanori.

L’accordo è stato richiesto dal Municipio VIII all’inizio di ottobre, in vista dei lavori di ristrutturazione nel comprensorio dell’ASP, che ospiterà progetti come Housing first e Stazione di posta. Questa iniziativa temporanea permette di rispondere alle necessità immediate dell’emergenza climatica.

Un supporto indispensabile per l’emergenza

Libanori ha sottolineato quanto fosse importante accogliere la richiesta: “Il servizio che offriamo ha un grande valore sociale e siamo felici di dare il nostro contributo”. I locali della palazzina Giuliani saranno disponibili dal 24 ottobre 2024 fino al 31 gennaio 2025 per offrire rifugio alle persone senza fissa dimora.

Una gestione affidata ad esperti del settore

La gestione del centro sarà affidata a un’organizzazione esperta e qualificata nel campo dell’assistenza. “Questo intervento è perfettamente in linea con la missione dell’Istituto San Michele. Continueremo a stare dalla parte dei più deboli”, ha concluso Libanori.