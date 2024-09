Giovanni Manetti rieletto presidente del Consorzio Vino Chianti Classico per un terzo mandato

Ultimo aggiornamento il 9 Settembre 2024 by Redazione

L’anno del Centenario del Consorzio Vino Chianti Classico vede il rinnovo della leadership con la rielezione di Giovanni Manetti. Il proprietario dell’azienda Fontodi di Panzano, simbolo di qualità nel settore vitivinicolo, ha ottenuto un consenso unanime per guidare nuovamente questo prestigioso consorzio che rappresenta una delle denominazioni più celebri d’Italia. Analizziamo le principali novità legate a questo evento significativo nella storia del Chianti Classico e le sfide future.

Un momento storico per il Chianti Classico

La rielezione di Giovanni Manetti

Giovanni Manetti, 61 anni, è il nuovo presidente del Consorzio Vino Chianti Classico per il terzo mandato consecutivo. Questa nomina, avvenuta esattamente tre anni dopo la sua seconda rielezione, è stata decisa dal neo eletto consiglio di amministrazione. La leadership di Manetti è particolarmente significativa quest’anno, poiché il consorzio celebra il suo centenario, un traguardo che sottolinea la tradizione e la reputazione del Chianti Classico nel panorama vitivinicolo mondiale.

Alla sua rielezione, Manetti ha espresso la sua gratitudine nei confronti dei membri del consorzio, sottolineando l’importanza della fiducia accordatagli. Ha dichiarato di affrontare questo nuovo triennio con rinnovato entusiasmo e l’impegno di affrontare le prossime sfide che il settore vitivinicolo si presenta. La rielezione di Manetti segna una continuità nella gestione del consorzio, fondamentale in un periodo di cambiamenti significativi nel mercato globale e nelle dinamiche ambientali.

Gli vice-presidenti confermati

Non solo il presidente, ma anche i vice-presidenti Francesco Colpizzi e Sergio Zingarelli sono stati rieletti. Queste conferme indicano un forte senso di stabilità e coesione all’interno del consorzio. Colpizzi e Zingarelli portano con sé una vasta esperienza e competenza, elementi essenziali per affrontare le sfide moderne della viticoltura e per mantenere alta la qualità del Chianti Classico. Questo team di leadership intende lavorare insieme per sviluppare strategie innovative, che possano rispondere alle esigenze del mercato e tutelare l’eccellenza della produzione vinicola toscana.

Sfide e obiettivi per il nuovo triennio

Priorità del consorzio

Il programma delineato da Giovanni Manetti e dal consorzio per il triennio 2023-2026 è ambizioso e mira a consolidare ulteriormente la posizione del Chianti Classico nel mondo. Tra gli obiettivi principali c’è l’avanzamento dell’iter per la candidatura a Patrimonio dell’Umanità UNESCO del Chianti Classico come paesaggio culturale. Questo riconoscimento rappresenterebbe un significativo passo avanti per la valorizzazione dell’intera area, unendo cultura, viticoltura e sostenibilità.

In aggiunta, proseguiranno le attività legate al distretto rurale del Chianti, che prevede una collaborazione proattiva con i comuni del territorio. Inoltre, il consorzio si impegnerà a condurre ricerche agronomiche per affrontare i cambiamenti climatici, un tema di grande attualità e importanza per il futuro della viticoltura. La crescente variabilità climatica richiede un adattamento in tempo reale delle pratiche agricole, e il consorzio intende farsi promotore di iniziative che possano garantire la durabilità della produzione vinicola.

Sviluppo della sostenibilità

Un altro punto saliente del programma è lo sviluppo di un protocollo di sostenibilità. Questo strumento è pensato per proteggere l’integrità del Chianti Classico e del suo territorio, un patrimonio che necessita di essere tutelato per le generazioni future. La sostenibilità non è solo un valore aggiunto, ma diventa un elemento fondamentale per fare competizione nel mercato internazionale del vino, sempre più attento alle pratiche green.

Inoltre, le unità geografiche aggiuntive verranno valorizzate come mezzo per amplificare il legame tra vino e territorio. Questa strategia contribuirà a differenziare ulteriormente le produzioni, mettendo in risalto le peculiarità di ogni singola area all’interno della denominazione.

Il futuro del Chianti Classico si preannuncia ricco di opportunità, ma anche di sfide. Con la rielezione di Manetti e la continua coesione tra i membri, il Consorzio si prepara ad affrontare con determinazione queste nuove avventure. La storia del Chianti Classico è scritta da persone appassionate e competenti, pronte a lavorare insieme per un obiettivo comune: elevare ulteriormente il prestigio di uno dei vini più amati al mondo.