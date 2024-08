Gran caldo in Italia: allerta per picchi di 38°C e stime allarmanti sulle ondate di calore

Ultimo aggiornamento il 22 Agosto 2024 by Redazione

In queste ultime settimane di agosto, l’Italia sta vivendo un ritorno prepotente del caldo, con temperature che raggiungono punte elevate. Con i picchi di 38°C in Sardegna e 37°C nelle regioni del Centro-Sud, un’ondata di calore fa segnare un cambiamento climatico sempre più preoccupante. A questo si aggiungono previsioni che indicano la possibilità di temporali al Nord. Le implicazioni di questo fenomeno sono gravi, non solo per il malessere che provoca a livello individuale ma anche in termini di salute pubblica, come evidenziato da recenti studi.

temperature elevate e temporali: la situazione attuale

Picchi di caldo in Sardegna e al Centro-Sud

Secondo le previsioni riportate da www.iLMeteo.it, il caldo tornerà a farsi sentire in tutta Italia, colpendo in particolare le zone del Centro-Sud. Nella capitale, Roma, sono previsti picchi di 37°C, mentre anche altre città come Benevento, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto segneranno temperature simili. In Sardegna, però, il termometro potrebbe superare i 38°C, rendendo la situazione particolarmente critica.

Condizioni meteorologiche avverse al Nord

In contrasto con il calore del Sud, il Nord Italia potrebbe sperimentare un cielo più nuvoloso, accompagnato da precipitazioni. I temporali, previsti inizialmente nel Veneto, si sposteranno verso la Lombardia e il Piemonte, portando un clima di instabilità che non potrà mitigare l’afa persistente nel resto del Paese. Questo contrasto mette in evidenza il carattere estremo delle condizioni climatiche attuali.

un contesto globale di cambiamento climatico

Il 2024 destinato a essere l’anno più caldo

Questa fiammata di caldo si inserisce in un trend globale. Secondo esperti meteorologici e climatologici, il 2024 potrebbe diventare l’anno più caldo mai registrato, superando il precedente record stabilito nel 2023. Questo aumento di temperature non è dovuto a un caso isolato; rappresenta un ampliamento delle tendenze già visibili, come ondate di calore, freddo estremo e fenomeni meteorologici violenti, i quali hanno un impatto diretto sull’ambiente e su paventati scenari di rischio per la salute della popolazione.

Le conseguenze per la salute pubblica

Una questione cruciale associata all’innalzamento delle temperature è il benessere delle fasce più vulnerabili della popolazione. Recenti studi, in particolare uno pubblicato sulla rivista Lancet Public Health, evidenziano che gli eventi climatici estremi sono responsabili di un numero crescente di decessi. Gli esperti stimano che alla fine del secolo, l’Italia potrebbe assistere a un incremento significativo delle morti legate al caldo, passando da circa 10.400 decessi annuali a oltre 28.200.

il futuro del caldo in italia

Aumento delle vittime legate alle onde di calore

Secondo le proiezioni, le vittime causate dal caldo nel continente europeo aumenteranno drasticamente: si stima che la Grecia potrebbe passare da 1.700 a oltre 4.700 morti all’anno, la Francia da 3.000 a oltre 13.500 e la Spagna da 4.400 a 20.000. Questa crescita è direttamente correlata all’innalzamento delle temperature medie, che potrebbero vedere un incremento di 3°C entro la fine del secolo se non vengono intraprese misure efficaci contro il cambiamento climatico.

Popolazione a rischio e misure preventive

Un aspetto fondamentale da considerare riguarda il legame tra il caldo estremo e le condizioni socio-economiche delle diverse regioni. Le persone più vulnerabili sono spesso gli anziani e coloro che non hanno accesso a risorse per mitigare il caldo, come sistemi di condizionamento o riscaldamento adeguati. David García-León del JRC ha messo in evidenza la necessità di attuare politiche specifiche per proteggere le aree più colpite, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla popolazione in un contesto di crescente rischio.

L’onda di calore che colpisce l’Italia non è solo un fenomeno temporaneo, ma invita a riflessioni serie sul lungo termine, richiedendo attenzione e strategie globali per affrontare le sue conseguenze.