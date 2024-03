Grande attenzione per il nuovo film Detective Conan: The Million Dollar Signpost - Occhioche.it

Il tanto atteso film di Detective Conan, intitolato “The Million Dollar Signpost“, ha già fatto parlare di sé grazie alle numerose sale cinematografiche che si apprestano ad ospitarlo, anticipando un possibile successo dirompente.

Dettagli sulle proiezioni di Detective Conan: The Million Dollar Signpost

Un tweet ufficiale ha sollevato il velo sulle ambiziose proiezioni del film Detective Conan, rivelando che verrà proiettato in ben 515 sale cinematografiche. Questo record rappresenta una pietra miliare nel panorama cinematografico giapponese, segnando un precedente storico per un lungometraggio d’animazione. Le proiezioni si distribuiranno su diverse tipologie di sale, con 380 proiezioni standard, 64 in formato 4DX, 50 in IMAX, 13 in MX4D e 8 in Dolby.

Secondo solamente al film non d’animazione “Godzilla Minus One“, che vanta la presenza in 522 sale, il film di Detective Conan promette di conquistare il pubblico con la sua uscita programmata per il 12 Aprile 2024. Il film vanta la regia di Chika Nakaoka e la sceneggiatura curata da Takahiro Okura, promettendo emozioni e colpi di scena di alto livello.

Intrighi e misteri nel nuovo film di Detective Conan

La trama del recente capitolo della saga di Detective Conan ruota attorno alla ricerca di Kid di una misteriosa spada giapponese, presunta appartenuta a Toshizo Hijikata, vice comandante della Shinsengumi durante il periodo Bakumatsu. L’annuncio di questa insolita missione arriva durante un evento al Magazzino Pluteaucrato di Onoe di Hakodate, nell’Hokkaido, sconvolgendo le consuete aspettative del famigerato ladro.

Nel frattempo, Conan e il detective dell’ovest si trovano proprio a Hakodate, dove un cadavere con una misteriosa ferita a croce sul petto getta ombre inquietanti sul quartiere dei magazzini. Le indagini conducono alla scoperta di un individuo conosciuto come il “Mercante della Morte“, un traffichino d’armi dal passato oscuro. Ciò che Kid cerca è forse legato a questo enigmatico tesoro del passato? Come farà Conan a dipanare i fili di questo intricato mistero, coinvolgendo gli spettatori in un turbine di suspense e sorprese inaspettate?

A cura della PCTV, la trama avvincente del film di Detective Conan promette di rapire l’attenzione del pubblico e di regalare emozioni indimenticabili attraverso una storia impregnata di mistero, suspance e colpi di scena.