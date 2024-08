Grande musica al Festival Village Celimontana: il quartetto di Giorgio Rosciglione omaggia il jazz del ‘900

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Redazione

Il Festival Village Celimontana si riconferma come uno dei palcoscenici più attesi per gli amanti del jazz a Roma, grazie alla performance del quartetto diretto da Giorgio Rosciglione. Questo gruppo offre un tributo ai leggendari Jazz standard, brani che hanno forgiato la storia della musica del XX secolo. L’evento, aperto a tutti, si svolge in un contesto che celebra la cultura e la tradizione musicale, permettendo al pubblico di rivivere melodie intramontabili e sempre attuali.

un repertorio ricco di storia e tradizione

omaggio ai grandi compositori

Il quartetto di Giorgio Rosciglione si distingue per la sua abilità nel reinterpretare brani storici che risalgono agli anni ’30 fino agli anni ’60. Queste composizioni, scritte da nomi che hanno lasciato un segno profondo nel panorama jazz, riemergono periodicamente, grazie agli artisti che ne rinnovano l’esecuzione. Nel corso degli anni, brani come “Autumn Leaves” e “Summertime” sono stati reinterpretati in mille modi, ma il loro fascino rimane immutato. La risonanza di queste melodie continua a evocare emozioni universali, facendo in modo che queste opere musicali trascendano il tempo e le mode.

la magia del jazz moderno

Il jazz non è solo una forma musicale; è una continua evoluzione di linguaggi, esperienze e culture. La rielaborazione dei Jazz standard da parte del quartetto guidato da Rosciglione mette in risalto questo processo. Utilizzando strumenti classici come contrabbasso, batteria e pianoforte, il gruppo riesce a dare nuova vita a pezzi che tutti conoscono, pur mantenendo intatta l’essenza delle composizioni originali. È interessante osservare come ogni musicista porti il proprio tocco personale, arricchendo il repertorio di sfumature che parlano delle sensibilità contemporanee.

il quartetto: una line-up vincente

i membri del quartetto

La line-up del quartetto è composta da quattro talentuosi musicisti, ognuno con una carriera affermata e un forte legame con la musica jazz.

Fabiana Rosciglione , con la sua voce coinvolgente, riesce a trasmettere emozioni profonde e a intrecciare armonie vocali con gli strumenti, creando un’armonia perfetta.

Giorgio Rosciglione non è solo il contrabbassista, ma anche il leader artistico del gruppo. La sua esperienza e la sua visione musicale sono fondamentali per il risultato finale della performance.

Emanuele Zappia alla batteria riproduce ritmi che fanno pulsare le melodie del quartetto, donando vitalità e una dimensione dinamica ai brani.

Ettore Carucci, al pianoforte, è in grado di passare da passaggi delicati a esplosioni sonore, conferendo una ricchezza armonica che completa il suono del gruppo.

l’importanza della collaborazione

La sinergia tra questi musicisti è palpabile e rende ogni esibizione un’esperienza unica. Occorre sottolineare come il quartetto non si limiti a suonare; ogni membro interagisce con gli altri, creando un dialogo musicale che affascina il pubblico e rende ogni concerto memorabile.

festival village celimontana: un palco per la cultura

ingressi liberi e accessibilità per tutti

Il Festival Village Celimontana, che offre eventi di grande richiamo come questo, è caratterizzato da un accesso completamente libero. Ciò rappresenta un grande vantaggio per chi desidera avvicinarsi alla cultura musicale senza barriere economiche. Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, il festival nasce per essere un punto d’incontro tra le diverse correnti artistiche, coinvolgendo il pubblico in una esperienza culturale ricca e diversificata.

una manifestazione sostenuta da enti locali

Il progetto del Festival Village è sostenuto dal Dipartimento Attività Culturali e si qualifica come vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024, garantendo così non solo qualità, ma grandissima rilevanza per il panorama culturale romano. In collaborazione con SIAE, il festival promuove anche la musica d’autore, creando uno spazio in cui artisti emergenti e affermati possono incontrarsi e confrontarsi.

Con appuntamenti come quello del quartetto di Giorgio Rosciglione, il Festival Village Celimontana continua a confermarsi come una manifestazione fondamentale per la diffusione della musica jazz e della cultura in generale nella capitale.