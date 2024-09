Grisù festeggia i 60 anni: nuove avventure del draghetto pompiere su Rai Yoyo e RaiPlay

Ultimo aggiornamento il 27 Settembre 2024 by Redazione

Il celebre draghetto Grisù, simbolo di coraggio e determinazione, celebra il suo sessantesimo compleanno con una nuova serie animata in onda su Rai Yoyo e disponibile anche su RaiPlay. Questa operazione di rilancio non è solo un omaggio al personaggio, ma un’ulteriore opportunità per coinvolgere una nuova generazione di spettatori, mantenendo viva la sua eredità. La serie si propone di affascinare tanto i bambini quanto gli adulti, grazie a trame avvincenti e messaggi positivi.

Il ritorno di Grisù: appuntamenti e novità

Programmazione su Rai Yoyo e RaiPlay

A partire da lunedì 30 settembre, le nuove puntate del draghetto Grisù andranno in onda tutti i giorni alle 8:15 e alle 15:40 su Rai Yoyo, mentre il giovedì sera la serie sarà anche trasmessa alle 20:50. Gli appassionati potranno usufruire del boxset completo su RaiPlay, dove saranno disponibili tutti gli episodi della nuova serie. Questa organizzazione di programmazione è strategica per massimizzare il pubblico, coinvolgendo famiglie e bambini durante le fasce orarie più favorevoli.

La produzione della serie è stata curata da Mondo TV Group, in collaborazione con Rai Kids e ZDF Studios. Marco Pagot, erede degli autori originali, svolge un ruolo cruciale nel rinnovare il brand e garantire che la nuova serie mantenga la magia che ha reso famoso Grisù nel panorama della televisione italiana. Il ricorso alla tecnologia 3D offre una nuova veste visiva, accattivante per le odierne generazioni.

La storia di Grisù e il suo viaggio

Grisù, il piccolo draghetto protagonista, non è un personaggio nuovo nel panorama dell’animazione. La sua nascita risale al 28 aprile 1964, quando fece il suo debutto in televisione all’interno del programma “Carosello”, dove apparve come protagonista di uno spot pubblicitario. Questo programma, simbolo della cultura pop italiana del tempo, presentava brevi storie, e Grisù diventò rapidamente un personaggio amato.

L’idea che sta dietro alla creazione di Grisù è quella di raccontare storie che si possano avvicinare al mondo delle favole. Così come recita la famosa introduzione: “C’era una volta un drago…o meglio un Drago e un Draghetto”, il personaggio viene concepito sin dall’inizio per trasmettere valori come l’altruismo e la generosità. L’evoluzione del personaggio da Draghino a Grisù rappresenta, di fatto, il cammino di trasformazione di questo simbolo.

La lotta di Grisù per diventare pompiere

Gli ostacoli da superare

Nella nuova serie animata, la narrativa si basa sul desiderio di Grisù di diventare un pompiere, un sogno solido ma pieno di sfide. Essendo un drago sputafuoco, la sua natura intrinsecamente opposta alla vocazione che desidera, crea un’interessante dinamica di tensione. Grisù dimostra coraggio e determinazione ogni volta che si trova di fronte a emergenze, rispondendo alla sirena dei pompieri e correndo in soccorso.

Questa lotta tra il desiderio e le limitazioni porta il personaggio ad affrontare situazioni avvincenti, insegnando ai piccoli telespettatori l’importanza della perseveranza e del superamento di ostacoli. Le avventure di Grisù non solo intrattengono, ma trasmettono anche un messaggio chiaro: è possibile superare le proprie paure e lavorare sodo per realizzare i propri sogni, affrontando le sfide con un atteggiamento positivo.

Festeggiamenti per il sessantesimo compleanno

Per rendere omaggio ai 60 anni di Grisù, si terrà una celebrazione speciale domenica 6 ottobre presso Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games, che si svolgerà alla Fiera di Roma. Il proprio compleanno sarà festeggiato con una festa intitolata “Buon compleanno Grisù”, che riunirà fan e operatori del settore dell’animazione.

Tra i partecipanti ci saranno Tiziana Martello, attuale voce del draghetto, e i Raggi Fotonici, che sono gli autori e interpreti della sigla della nuova serie. Sono previsti momenti di interazione e intrattenimento, rendendo l’evento un’importante occasione per celebrare l’eredità di Grisù. Con un passato glorioso e una rinnovata presenza, il draghetto pompiere continua a lasciare un segno indelebile nel cuore di chi lo ha amato e di chi avrà la possibilità di conoscerlo ora.