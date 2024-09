Guido Vianello scala il ranking mondiale e si prepara per nuove sfide nel pugilato

Ultimo aggiornamento il 23 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Guido Vianello, pugile romano di grande talento, ha recentemente conquistato un prestigioso piazzamento nel ranking della WBC, posizionandosi al quindicesimo posto tra i pesi massimi. La sua carriera, che ha preso slancio all’interno della Team Boxe Roma XI della Montagnola, continua a sorprendere e promette ancora molte sfide per il futuro. Vianello analizza il panorama pugilistico attuale, a partire dal recente incontro che ha visto Anthony Joshua subire una sconfitta inaspettata.

Il match tra Joshua e Dubois: un’analisi del pugilato attuale

Una sconfitta inaspettata

Il pugilato è un mondo di sorprese e colpi di scena, e l’ultimo match tra Anthony Joshua e Daniel Dubois ne è un perfetto esempio. Sabato notte, il due volte campione del mondo Joshua ha affrontato Dubois , un avversario meno quotato, ma che ha portato a casa una vittoria clamorosa con un colpo al volto. Vianello, seguendo attentamente l’andamento della gara, ha commentato l’evento attraverso il suo profilo, esprimendo apprezzamenti per l’accoglienza della Ryder Season in Inghilterra, che ha visto la presenza di ben 96.000 spettatori a Wembley. Certamente, una tappa da ricordare, sia per i fan che per i pugili coinvolti.

Un match deludente dal punto di vista tecnico

Nonostante l’entusiasmo per il pubblico presente, Vianello ha effettuato una valutazione severa sulla performance dei pugili. Il romano definisce il combattimento “tecnicamente povero”, notando la mancanza di strategia e la staticità di entrambi i ring. I colpi scagliati da Joshua e Dubois sono stati descritti come lenti e imprecisi, senza le dinamiche e le combinazioni che caratterizzano un incontro di alto livello. Vianello, con la sua esperienza, sottolinea l’importanza di analizzare le performance per migliorare. Secondo lui, un incontro di questo tipo non offre spunti di apprendimento utili per un pugile in ascesa come lui.

La sfida con Anthony Joshua

Un desiderio di affrontare il campione

Vianello non ha alcun timore nel proporre la sua disponibilità al confronto diretto con Joshua. Se dovesse presentarsi l’opportunità di combattere con lui, sarebbe pronto a salire sul ring già da domani. Le ambizioni di Guido sono chiare: aspirare al vertice del pugilato mondiale affrontando anche avversari di grande calibro come Joshua, che ha dominato la scena per molto tempo.

Dichiarazioni su Dubois e il passato di sparring

Oltre a Joshua, Vianello ha avuto modo di conoscere Daniel Dubois in occasione di alcune sessioni di sparring sei mesi fa. Durante il loro incontro in palestra, Vianello ha notato l’abilità di Dubois nel ring, sebbene il pugile britannico abbia abbandonato le sessioni di allenamento per un infortunio. Tuttavia, Vianello ha continuato a impegnarsi, affrontando Efe Ajagba e migliorando le sue capacità sul ring.

Il futuro di Guido Vianello nel pugilato

Pronto a nuove sfide

Con una carriera in continua ascesa, Vianello esprime la sua prontezza a confrontarsi con chiunque, incluso Dubois. Secondo lui, la sua recente esperienza sul ring e le sue performance recenti concretizzano la sua preparazione. Il pugile è deciso a dimostrare che ogni incontro affrontato, anche la sconfitta subita contro Ajagba, non ha fatto altro che arricchire la sua formazione e la sua determinazione.

I sogni di grandezza

Guido Vianello non si ferma al solo desiderio di lanciarsi nei match titolati. Il romano guarda a pugili come Deontay Wilder come a potenziali avversari futuri. L’idea di confrontarsi con grandi nomi della categoria, unita alla sua ambizione, rappresenta per lui una chiara possibilità di espressione sportiva e crescita personale. Vianello è determinato a scalare ulteriormente la classifica, affrontando ogni sfida che si presenterà.