Halloween 2024 a Cinecittà World: il più grande evento horror d’Italia

Ultimo aggiornamento il 22 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

Se siete pronti a vivere un Halloween da brivido, Cinecittà World a Roma è la meta ideale per voi. Il 31 ottobre, l’1 e il 2 novembre, il parco si trasformerà in un luogo di divertimento e terrore, con tre giorni di spettacoli, attrazioni spaventose e feste a tema. Tra concerti, DJ set, Zombie Walk e oltre 40 attrazioni, l’Halloween di Cinecittà World si candida come il più grande evento horror d’Italia. Scoprite cosa vi aspetta per una serata indimenticabile.

Musica e spettacoli: Halloween a ritmo di Trap e Hip-Hop

Durante le Halloween Nights, la musica sarà protagonista, con festival dedicati agli amanti di Trap, Hip-Hop e Rap. Sul palco saliranno artisti come Noyz Narcos, Frah Quintale e Flaza, pronti a far scatenare il pubblico con le loro performance. Da non perdere lo spettacolo esclusivo Symphony of Chaos, un mix unico di orchestra sinfonica e DJ set, accompagnato da effetti speciali mozzafiato. Gli studenti potranno divertirsi all’evento Halloween Resurrection, mentre i fan del reggaeton balleranno tutta la notte al Party Señorita. E per chi ama il revival anni ’90, ci sarà l’imperdibile festa con Gigi l’Altro.

Cene horror e spettacoli con il Circo Nero

La notte di Cinecittà World non sarà solo musica: le cene a tema saranno animate dal Circo Nero, con esibizioni spettacolari di mangiafuoco e artisti acrobati. Per chi desidera un’esperienza unica, ci sarà anche un casinò party con veri tavoli da gioco e un’ambientazione immersiva a tema Far West, dove rivivere le emozioni di un passato lontano con Disclosure Rome.

Il funerale da vivo: un’esperienza fuori dal comune

Una delle attrazioni più particolari di Cinecittà World è il funerale da vivo. Questa esperienza inedita permette di celebrare il proprio funerale con tanto di bara e carro funebre, il tutto in chiave ironica e divertente. Come ha affermato Stefano Cigarini, amministratore delegato del parco, “Halloween è il momento perfetto per affrontare il confine tra la vita e la morte con un pizzico di humor nero”. Se siete curiosi di scoprire come sarà il vostro addio… questa è l’occasione giusta!

Attrazioni da brivido per un Halloween indimenticabile

Cinecittà World offre 17 attrazioni horror, pensate per far vivere emozioni forti. Quest’anno, la novità assoluta è l’U571 Escape, una escape room ambientata all’interno di un autentico sommergibile della Seconda Guerra Mondiale. Tra le altre attrazioni, non può mancare l’Inferno, la più grande montagna russa indoor d’Italia ispirata ai gironi danteschi, oltre all’Horror House e ai sotterranei del Manikomio. E se tutto questo non basta, potrete pernottare nell’Ostello Maledetto, dove la notte riserva sorprese inaspettate.

Attività per i più piccoli: un Halloween da vivere in famiglia

Non solo brividi per adulti, ma anche tanto divertimento per i più piccoli. I bambini potranno incontrare Dracula e altri personaggi nell’Hotel Transilvania, divertirsi con il Truccabimbi di Halloween e partecipare allo spettacolo di magia Piccoli Brividi. Tra le attrazioni più amate ci sono anche il Dolcetto Giretto, dove ad ogni giro delle giostre si vince un dolce, e l’intaglio delle zucche di Halloween nella Fattoria delle Zucche.

Speciale Stranger Things e la Escape Horror Night

I fan di Stranger Things troveranno pane per i loro denti dal 25 al 27 ottobre, quando Cinecittà World si trasformerà in un set ispirato alla serie cult. Sarà possibile incontrare gli impersonator di Undici, Vecna e altri personaggi, scattare foto nei selfie point dedicati e partecipare agli eventi a tema. Il 26 ottobre e il 2 novembre, invece, si terrà l’Escape Horror Night, la più grande escape room outdoor d’Italia, dove i partecipanti dovranno liberare un villaggio infestato nei boschi.

Un Halloween indimenticabile a Cinecittà World

Tra musica, spettacoli, cene a tema e attrazioni da brivido, Cinecittà World è la destinazione perfetta per chi vuole vivere un Halloween ricco di sorprese e divertimento. Con 40 attrazioni e un programma ricco di eventi, il parco offre un’esperienza completa per tutte le età. Preparatevi a una notte di paura e divertimento nel cuore di Roma, partecipando al più grande Halloween d’Italia!