Herpes zoster: falsi miti e lacune, 2 su 10 non informati

Sondaggio Globale sull’Herpes Zoster: Dati e Conoscenze Mancanti

Secondo un sondaggio globale promosso da Gsk in occasione della Shingles Awareness Week, molti adulti sopra i 50 anni non conoscono a fondo l’Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant’Antonio. Dai risultati dell’indagine condotta su 3.500 adulti provenienti da 12 Paesi emerge una mancanza di consapevolezza sui rischi e sull’impatto della malattia, con dati preoccupanti sia in Italia che nel resto del mondo.

Uno su 10 non sa cosa sia l’Herpes zoster.

Quasi 2 su 3 conoscono qualcuno che ne ha sofferto.

Il 12% ha avuto direttamente la malattia.

Il sondaggio mira a sensibilizzare e informare sul Fuoco di Sant’Antonio, affrontando la scarsa conoscenza diffusa tra la popolazione.

Conoscenze e Miti sull’Herpes Zoster: Risultati del Sondaggio

L’indagine ha rivelato che molti adulti di età superiore ai 50 anni fraintendono importanti aspetti dell’Herpes zoster, inclusa la sua manifestazione e i fattori di rischio. In Italia, ad esempio, c’è confusione riguardo all’età a rischio e alle modalità di trasmissione del virus.

Il 41% pensa che l’Herpes zoster si manifesti tra i 50 e i 70 anni.

Il 55% ritiene che la malattia sia contagiosa da persona a persona.

Il 58% crede che il virus sia già presente nel corpo.

La mancanza di conoscenza riguardo all’Herpes zoster evidenzia la necessità di informare meglio la popolazione su sintomi, prevenzione e impatto della malattia.

Prevenzione e Mitigazione dell’Herpes Zoster: Ruolo del Vaccino

Nonostante la confusione e i miti diffusi, il vaccino contro l’Herpes zoster viene considerato una valida misura preventiva dal 62% degli intervistati. Tuttavia, una percentuale significativa non conosce la disponibilità del vaccino e alcuni credono che la malattia non sia prevenibile.

Il 76% ritiene che il vaccino sia il modo migliore per prevenire l’Herpes zoster.

Solo l’11% pensa di essere a basso rischio grazie alla vaccinazione.

Il 39% crede che non sia possibile sviluppare nuovamente l’Herpes zoster dopo averlo avuto.

La campagna di sensibilizzazione sull’Herpes zoster mira a informare sulle modalità di prevenzione, inclusa la vaccinazione, per ridurre l’incidenza della malattia e migliorare la salute della popolazione adulta.

About The Author