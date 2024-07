I concerti di Coldplay e Taylor Swift: ecco le città europee imperdibili per gli amanti della musica live

Ultimo aggiornamento il 30 Luglio 2024 by Redazione

Cresce costantemente l’interesse per i concerti e gli eventi musicali dal vivo, elementi che non solo uniscono gli appassionati, ma diventano anche fattori determinanti per le scelte turistiche. Con artisti di calibro internazionale come Coldplay e Taylor Swift oltre a nomi celebri come Laura Pausini e Doja Cat, il fascino della musica dal vivo si fa sempre più sentire. Negli ultimi anni, Instagram e TikTok hanno visto un’esplosione di contenuti dedicati a questa forma di intrattenimento, con hashtag come #concert che raggiungono milioni di post. A dimostrazione di tale tendenza, un’indagine condotta da Espresso Communication per Wudstok ha evidenziato quanto la passione per i concerti influisca sulle vacanze e sulle scelte di viaggio.

L’importanza del music tourism

Un fenomeno in crescita

La ricerca indicata ha messo in luce un aspetto interessante del cosiddetto “music tourism”: sempre più turisti decidono le loro destinazioni in base alla presenza di concerti o festival musicali. Questo fenomeno non solo dimostra l’importanza della musica nella vita sociale, ma anche il potere economico che gli eventi dal vivo possono generare. Le città diventano palcoscenici di esperienze uniche, dove gli amanti della musica possono unirsi e condividere emozioni indimenticabili.

Fattori che influenzano la scelta delle città

Il portale Travel News ha classificato le città più ambite dai “music tourist” in base a diversi criteri. Sono stati considerati il numero di locali che offrono musica dal vivo, la presenza di arene e stadi, la quantità media di festival e concerti annuali, e infine il costo medio per un soggiorno in hotel. Questi parametri aiutano a creare un quadro chiaro delle città che si distinguono nel panorama musicale europeo.

Le città top per concerti e festival

Glasgow: la capitale musicale

Al primo posto della classifica c’è Glasgow, in Scozia, che si distingue per un’eccezionale offerta musicale. Con un notevole numero di locali per concerti e un’alta frequenza di eventi, Glasgow rappresenta un punto di riferimento per chiunque ami la musica dal vivo. La città è un microcosmo di cultura musicale, con una storia ricca e una vivace scena emergente.

Lione e Zurigo: storie e note

Seguono Lione e Zurigo, rispettivamente al secondo e terzo posto. Lione, famosa per la sua gastronomia, sta emergendo anche come una delle principali mete musicali in Europa, con una notevole varietà di eventi e concerti. Zurigo, la città degli affari svizzeri, non è da meno: offre un mix affascinante di cultura e musica con un’ampia gamma di festival e concerti che attirano visitatori da ogni parte del mondo.

La mancanza di artisti in Italia

Un’occasione persa

Nonostante la ricca tradizione musicale italiana, il report ha rivelato che nessuna città italiana figura tra le prime dieci. Questa assenza ha sollevato preoccupazioni tra esperti e appassionati, che vedono in essa un’opportunità mancata per valorizzare un patrimonio culturale di grande valore. L’Italia, con i suoi numerosi eventi e artisti di fama mondiale, ha il potenziale per emergere nella scena del music tourism.

Il messaggio di Wudstok

Matteo Mossini, fondatore di Wudstok, enfatizza l’importanza di valorizzare gli spazi culturali e musicali già esistenti in Italia. Secondo lui, bisogna ripartire dai locali storici e dai punti di ritrovo che hanno alimentato la musica nel corso degli anni. La passione, la socialità e l’energia che la musica porta con sé devono diventare il motore di un cambiamento culturale incentrato sulla musica dal vivo.

La classifica finale delle città musicali

Secondo gli esperti, ecco la top 10 delle città europee imperdibili per assistere a concerti e eventi di musica dal vivo:

Glasgow Lione Zurigo Oslo Marsiglia Dublino Amsterdam Copenaghen Helsinki Zagabria

Con questa mappa dei concerti, gli amanti della musica hanno ora numerose destinazioni da esplorare nel prossimo futuro.