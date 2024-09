Il 14 ottobre a Roma l’iniziativa di solidarietà ‘Taglia & Dona’: come partecipare

Cristiano Russo ti aspetta per regalarti un nuovo look e ringraziarti per la tua generosità.

Prepariamoci a fare la differenza insieme

Sei pronta a fare un gesto che può cambiare la vita di qualcuno? Ritorna l’evento solidale “Taglia & Dona”, arrivato alla sua terza edizione. Un’iniziativa speciale che unisce bellezza e solidarietà in una giornata indimenticabile.

Il 14 ottobre: una giornata di bellezza e altruismo

Il prossimo 14 ottobre, Franco e Cristiano Russo Parrucchieri organizzano un evento speciale presso il loro salone in via Frattina 99 a Roma. Cristiano Russo e il suo team di professionisti metteranno a disposizione le loro competenze per chiunque voglia donare i propri capelli alle donne che, a causa delle terapie oncologiche, hanno perso i loro.

Un taglio in omaggio per ringraziare il tuo cuore generoso

Per ringraziarti della tua generosità, tutti i partecipanti all’iniziativa riceveranno in omaggio un nuovo taglio e una piega. Un piccolo regalo che rappresenta un gesto enorme! I capelli raccolti verranno consegnati alla LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’unico Ente Pubblico su base associativa che opera per diffondere la cultura della prevenzione su tutto il territorio nazionale.

Un taglio che può donare forza e coraggio

La perdita dei capelli è una delle sfide più dure che molte donne affrontano durante le terapie contro il cancro. Ed è qui che puoi fare la differenza: il tuo semplice gesto di tagliare e donare i capelli può diventare un simbolo di speranza e una fonte di coraggio per chi sta vivendo questa difficile battaglia.

Le linee guida per partecipare all’iniziativa

Ecco le regole da seguire per poter donare i tuoi capelli:

I capelli devono essere lavati accuratamente prima del taglio.

prima del taglio. Devono avere un colore uniforme , senza mèches o tinte particolari.

, senza mèches o tinte particolari. La lunghezza minima dei capelli deve essere di almeno 25 cm. Se hai i capelli scalati, le ciocche più corte devono comunque rispettare questa lunghezza.

Prenota il tuo taglio solidale

Se vuoi partecipare all’iniziativa del 14 ottobre 2024, chiama il numero 0669380274 per prenotare il tuo appuntamento.

Uniti per portare un sorriso

Questo è molto più di un semplice taglio di capelli: è un gesto d’amore e solidarietà che può fare davvero la differenza. Insieme possiamo portare un sorriso e un po’ di luce a chi sta affrontando un momento difficile. Uniamoci per tagliare e donare, trasformando i capelli in un atto di speranza. Vi aspettiamo con il cuore aperto e le forbici pronte.