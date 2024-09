Il 26 settembre a Roma presentazione del libro “Casa Papanice” di Edmondo Papanice: presso la Camera dei Deputati

Ultimo aggiornamento il 24 Settembre 2024 by Emiliano Belmonte

Il prossimo 26 settembre 2024, presso la Camera dei Deputati di Roma (Sala del Cenacolo – Palazzo Valdina – Piazza in Campo Marzio, 42), si terrà la presentazione del libro Casa Papanice, scritto da Edmondo Papanice, un autore di grande esperienza in geopolitica e relazioni internazionali.

Un viaggio tra storie di vita e architettura

Nel suo libro, Papanice intreccia la propria biografia con una serie di storie significative. Tra queste, il drammatico ritrovamento sotto le macerie a Beirut durante la guerra, di cui fu l’unico sopravvissuto del quartiere. Si parla inoltre di una delle prime adozioni internazionali pugliesi, resa possibile dall’incontro tra suo padre e il monsignore libanese Edmond Farhat, poi diventato uno dei maggiori diplomatici della Santa Sede.

Casa Papanice: simbolo di cultura e cinema italiano

Casa Papanice, la storica dimora della famiglia, è un’icona dell’architettura italiana, realizzata dall’architetto Paolo Portoghesi nel 1967. L’edificio, riconosciuto come uno dei principali esempi di architettura postmoderna, ha ispirato registi di fama internazionale come Federico Fellini e Sergio Martino. Inoltre, è stato set di film celebri come “Dramma della gelosia”, “Lo strano vizio della Signora Wardh” e “La dama rossa uccide sette volte”.

Il legame tra Portoghesi e la famiglia Papanice

Paolo Portoghesi ha sempre riconosciuto in Edmondo Papanice un “difensore instancabile” di Casa Papanice. Poco prima di morire, Portoghesi ha espresso gratitudine verso Papanice per il suo impegno nel preservare e valorizzare l’architettura originale dell’edificio, con l’intento di ridare alla casa il suo fascino perduto.

Un evento con ospiti illustri alla Camera

Durante la presentazione del libro, l’autore dialogherà con figure di spicco come l’On. Luciano Ciocchetti, vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali, Mons. Jean Marie Gervais, presidente dell’Associazione Tota Pulchra, e il regista Sergio Martino. L’evento è promosso dall’Associazione HALP su iniziativa dell’On. Ciocchetti.

Per partecipare all’evento e accreditarsi, è possibile inviare il proprio nominativo a info@casapapanice.com.