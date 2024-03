Il fenomeno dei meme su Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate: analisi e curiosità

Chiara Ferragni è tra le influencer più famose al mondo, con milioni di seguaci sui social media. La sua prima intervista televisiva dopo il cosiddetto “pandoro-gate” ha scatenato la creatività degli utenti social, che si sono divertiti a creare meme ironici e divertenti per commentare l’evento.

La creatività dei meme: un’analisi sui contenuti più divertenti

I meme che hanno accompagnato la prima intervista tv di Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate sono stati estremamente vari e divertenti. In particolare, uno degli utenti social, identificato come X, ha creato vignette che raffigurano l’influencer con la sua ormai nota stola, indossata durante la conduzione di Sanremo l’anno scorso, ma con scritte diverse rispetto all’originale “Pensati libera”. Le scritte “Pensati non vittima“, “Ho sbagliato tutto” e “Pensati fraintesa” hanno suscitato ilarità e curiosità tra i follower di Chiara Ferragni.