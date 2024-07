Il fuggitivo: Giacomo Bozzoli, latitante per l’omicidio dello zio

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Francesca Monti

La fuga di Giacomo Bozzoli

La procura di Brescia e il mandato di arresto europeo

La procura di Brescia, con il pm Claudia Passalacqua, ha emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di Giacomo Bozzoli, conosciuto come il Mae. Il provvedimento è scattato poco dopo il decreto di latitanza firmato dal presidente della prima sezione penale del tribunale di Brescia, Roberto Spanò. Quest’ultimo è stato il giudice che ha condannato Bozzoli all’ergastolo per l’omicidio dello zio Mario, imprenditore di Marcheno scomparso nel 2015 e ucciso dal nipote.

Le vicende di Giacomo Bozzoli

La scomparsa e il delitto

Tutto ha inizio l’8 ottobre 2015, quando Mario Bozzoli, imprenditore di 50 anni, sparisce misteriosamente a Marcheno, lasciando dietro di sé solo domande e sospetti. Le indagini si concentrano sulla fonderia di famiglia, gestita insieme al fratello Adelio, e presto i sospetti si concentrano sul nipote Giacomo, anch’egli impiegato nell’azienda. Mario non verrà mai trovato e l’ipotesi investigativa suggerisce che Giacomo lo abbia ucciso e nascosto nel forno della fonderia.

La condanna all’ergastolo

Nel corso degli anni, Giacomo Bozzoli viene processato per omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e distruzione di cadavere. Nel 2022 e nel 2023 viene condannato all’ergastolo in primo e secondo grado, rispettivamente. La sentenza viene confermata in via definitiva il 1 luglio 2024 dalla Cassazione. Anche l’ex fidanzata di Bozzoli ha testimoniato, sostenendo che l’uomo aveva pianificato l’omicidio dello zio, mentre lui ha sempre negato le accuse.

La latitanza e la fuga

Il 1 luglio Giacomo Bozzoli non si presenta in aula per la lettura della sentenza in Cassazione. Le forze dell’ordine si recano nella sua villa sul lago di Garda, ma non lo trovano. La sua famiglia è sparita e i telefoni risultano spenti. Si apre così una caccia all’uomo a livello nazionale, mentre alcuni avvistamenti lo segnalano in Francia con moglie e figlio. Le autorità attendono la sua resa spontanea, altrimenti potrebbe essere emesso un mandato di arresto internazionale.

