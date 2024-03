Il Grande Ritorno di Terra Amara su Canale 5

Terra Amara: La Hit Turca Torna in Prima Serata!

Un nuovo capitolo si apre per i fan di Terra Amara. A partire da marzo 2024, la programmazione televisiva italiana di Bir Zamanlar Çukurova, la celebre serie turca trasmessa su Canale 5, si evolve, lasciando spazio a nuove emozionanti avventure. Il recente appuntamento del 9 marzo è stato l’ultimo per la serie in daytime, aprendo le porte a cambiamenti significativi.

Un Nuovo Orizzonte per Terra Amara

Con l’avvicinarsi della quarta e ultima stagione di Terra Amara, Mediaset ha deciso di rivoluzionare la sua messa in onda. La soap turca non sarà più presente nel palinsesto pomeridiano, bensì ritorna in un nuovo slot serale straordinario, creando maggiore suspense e attesa per i telespettatori.

Il Venerdì Sera: Appuntamento con i Protagonisti di Terra Amara

A partire dalla settimana che va dal 11 al 17 marzo, Terra Amara debutta su Canale 5 esclusivamente il venerdì sera, a partire dalle 21.25. Gli appassionati potranno godere di due episodi inediti consecutivi di questa avvincente serie, pronti a emozionarsi e a seguire le vicende di Züleyha, Hakan e Fikret in un contesto tutto nuovo e coinvolgente.

Novità sul Palinsesto

Le novità sulla programmazione di Terra Amara non si fermano qui. Oltre alla trasmissione del venerdì sera in anteprima assoluta su Canale 5, la soap turca sarà visibile anche su Rete 4, alle ore 19.40, dal lunedì alla domenica. Un’occasione unica per rivivere sin dal primo episodio le emozioni della serie che ha conquistato il pubblico italiano.

Un Nuovo Scenario Televisivo

Con una programmazione mattutina rinnovata, Rete 4 accoglie due nuove serie, Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Brave and Beautiful, che si affiancano a Terra Amara, offrendo un palinsesto ricco di appuntamenti imperdibili per gli amanti delle serie tv turche.

Il Futuro di Terra Amara

_Fino a ulteriori comunicazioni, Terra Amara terrà incollati i telespettatori solo il venerdì sera su Canale 5. Tuttavia, il ritorno degli episodi inediti della saga turca nel palinsesto della domenica pomeriggio rimane un’ipotesi plausibile, soprattutto con i cambiamenti previsti con l’arrivo dell’ambito serale di Amici di Maria De Filippi. Resta connesso per scoprire le prossime mosse di Mediaset e lasciati travolgere dalle emozioni di Terra Amara!